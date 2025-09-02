Ethereum: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einer frühen Ethereum-Investition verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Ethereum war am 31.08.2024 2.514,12 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in ETH vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,3978 Ethereum. Die gehaltenen Coins wären am 31.08.2025 bei einem ETH-USD-Kurs von 4.389,32 USD 1.745,87 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 74,59 Prozent angewachsen.
Das 52-Wochen-Tief von ETH liegt derzeit bei 1.471,59 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum am 22.08.2025 bei 4.828,99 USD..
