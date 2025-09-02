DAX24.024 +0,5%ESt505.372 +0,4%Top 10 Crypto15,43 +2,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.384 +0,9%Euro1,1734 +0,4%Öl67,86 -0,4%Gold3.475 +0,8%
Ethereum: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

01.09.25 11:03 Uhr
So viel hätten Investoren mit einer frühen Ethereum-Investition verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.476,1532 USD 86,8374 USD 1,98%
Charts|News

Ethereum war am 31.08.2024 2.514,12 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in ETH vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,3978 Ethereum. Die gehaltenen Coins wären am 31.08.2025 bei einem ETH-USD-Kurs von 4.389,32 USD 1.745,87 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 74,59 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief von ETH liegt derzeit bei 1.471,59 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum am 22.08.2025 bei 4.828,99 USD..

Redaktion finanzen.net

