Ethereum zeigt weiterhin Stärke - Sind 3.000 Dollar im Juni möglich? 3 bullische Alternativen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum zeigt auch am Wochenende Stärke und hält sich im Bereich um 1.900 Dollar. Ein leichtes Plus von 0,6 % in den letzten 24 Stunden ist an einem Sonntag eine starke Leistung, da der Kurs am Wochenende tendenziell eher leicht rückläufig ist. Allerdings steckt ETH damit noch immer in einer Preisspanne fest, aus der es seit Monaten kein Entkommen zu geben scheint. Ob der Kurs im Juni auf 3.000 Dollar steigen könnte, ist fraglich, aber im aktuellen Umfeld kommen immer mehr bullische Alternativen auf, die ETH und BTC outperformen dürften.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WSM im Presale sichern.

Ethereum ist deutlich besser in den Juni gestartet als Bitcoin. In den letzten 7 Tagen ist der ETH-Kurs um mehr als 3 % gestiegen, während die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung – Bitcoin – ein Minus von 0,5 % hinnehmen muss. Damit liegt Ethereum bei einer Marktdominanz von 19,9 % und kommt eine Marktkapitalisierung von mehr als 228 Milliarden Dollar. Dennoch ist das aktuelle Kursniveau nicht unbekannt und wurde in den letzten Wochen und Monaten schon oft gesehen. Von hier aus scheint es nicht mehr weiterzugehen für die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.

Das erste Quartal war deutlich bullischer als das aktuelle und hat viele Investoren hoffen lassen, dass schon bald wieder neue Höchststände bei Bitcoin und Ethereum erreicht werden. Die Realität sieht anders aus. Mitte April ist ETH das erste Mal in diesem Jahr auf 1.900 Dollar gestiegen und nach einer Erfolgsmeldung vom Shanghai-Upgrade gab es zwar einen Ausflug über die 2.000 Dollar Marke, dieser war allerdings nur von kurzer Dauer und seitdem kommen die Bullen nicht mehr weiter.

Hier gibt es $WSM im Presale.

Inzwischen hat sich im Bereich um 1.920 Dollar ein Widerstand gebildet, an dem der ETH-Kurs immer wieder abgewiesen wird und ein Übersteigen dieser Marke scheint fast schon unmöglich. Ob es also im Juni nochmal deutlich nach oben geht bei Ethereum dürfte in erster Linie vom Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve abhängen. Kommt es hier tatsächlich zu einer Pause der Zinserhöhungen, könnte das den gesamten Kryptomarkt beflügeln. Kommt es zu einer weiteren Erhöhung, dürfte ETH auch nochmal in Richtung 1.700 Dollar fallen. Allerdings gibt es inzwischen einige Alternativen, die in den nächsten Wochen garantiert teurer werden – unabhängig vom Zinsentscheid.

Wall Street Memes ($WSM)

Meme-Coins boomen wieder und seit PEPE sind wieder zahlreiche Kleinanleger auf der Jagd nach dem nächsten Meme-Coin, der eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar erreichen kann. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, eine starke Community um den jeweiligen Coin aufzubauen. Und das ist Wall Street Memes ($WSM) bereits vor dem Launch gelungen.

Jetzt $WSM zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Die Social Media Accounts von Wall Street Memes kommen derzeit schon auf eine Million Follower, mehr als Pepe Coin nach seinem Hype erreicht hat. Im Presale wurde der $WSM-Token bereits für knapp 4 Millionen Dollar in wenigen Tagen gekauft. Das macht schnell deutlich, dass $WSM das Potenzial hat, der nächste PEPE zu werden. Investoren haben noch die Möglichkeit, in einer frühen Phase im Presale einzusteigen und könnten so schon bald Renditen von mehreren tausend Prozent erzielen.

Jetzt $WSM zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

yPredict ($YPRED)

yPredict profitiert vom Hype um künstliche Intelligenz und hat eine eigene KI entwickelt, die es Krypto-Tradern erleichtern soll, höhere Renditen zu erzielen. Die KI erkennt sofort, wenn sich ein Chartmuster abzeichnet oder Indikatoren, die in der Charttechnik relevant sind, auf einen guten Einstiegs- oder Ausstiegszeitpunkt bei einem Coin hindeuten und sendet entsprechende Handelssignale aus.



Jetzt $YPRED zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Der Service von yPredict wird in 3 verschiedenen Modellen angeboten, wovon 2 kostenpflichtig sind. Die Abonnementgebühren werden mit dem $YPRED-Token verrechnet, wodurch dieser seinen Wert erhält und schon bald nach dem Launch um ein Vielfaches ansteigen könnte. Aktuell ist der $YPRED noch im Presale erhältlich und garantiert einen Buchgewinn von mehr als 30 % für alle, die in der aktuellen Phase einsteigen.

Jetzt $YPRED im Presale kaufen.

Launchpad XYZ ($LPX)

Launchpad XYZ soll Usern den Zugang ins Web3 erleichtern und alles, was das neue, dezentrale Internet zu bieten hat, an einem Ort vereinen. Das bisher noch stark fragmentierte Web3 wird durch Launchpad XYZ deutlich benutzerfreundlicher und somit hat der native Token der Plattform – der $LPX – das Potenzial, nach dem Launch durch die Decke zu gehen, da die Entwicklungen im Web3 noch in den Kinderschuhen stecken und Unternehmen, die sich hier als Vorreiter positionieren, schon bald extrem wertvoll sein könnten.

Jetzt $LPX im Presale kaufen.

Auch $LPX bringt bis zum Listing an den Kryptobörsen schon im Vorverkauf hohe Buchgewinne, da der Preis im Presale noch mehrfach angehoben wird. Nach dem Handelsstart an den Exchanges, wenn der Vorverkauf abgeschlossen ist, wäre es durchaus denkbar, dass der $LPX-Token innerhalb kurzer Zeit um ein Vielfaches ansteigt.

Jetzt $LPX zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.