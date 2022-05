Bitcoin & Co: Brutaler Crash

€uro am Sonntag

Die Korrektur am Kryptomarkt hat in den vergangenen Tagen rasant an Fahrt aufgenommen. Die anfänglich positive Reaktion auf die Ergebnisse der jüngsten Fed-Sitzung hat sich schnell ins komplette Gegenteil gekehrt. Der Bitcoin ist seither deutlich unter die charttechnisch und psychologisch wichtige Marke von 30.000 Dollar gefallen. Hatten die Bullen die ersten beiden Dips noch zum Nachkauf genutzt und so den Kurs gestützt, gibt es seit Mittwochabend kein Halten mehr.

Die Talfahrt hat sich zu einem veritablen Crash ausgeweitet und den Kurs bei 26.782 Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gedrückt. Auf diesem Niveau notiert der Bitcoin mehr als 60 Prozent unter seinem Allzeithoch von Anfang November 2021 bei rund 69.000 Dollar

Viele Altcoins haben die aktuellen Marktturbulenzen noch weitaus härter getroffen. Neben Makro-Faktoren wie die Inflations- und Zinsangst, die auch durch die jüngsten US-Konjunkturdaten nicht gelindert wurden und seit Monaten das Kursgeschehen negativ beeinflussen, sorgte der Kollaps des Kryptoprojekts Terra für zusätzliche Verwerfungen am Gesamtmarkt.

Der gleichnamige Coin, der im April noch zu Höchstkursen von 119 Dollar gehandelt und zeitweise zu den zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zählte, stürzte innerhalb weniger Tage im Tief bis auf 0,28 Dollar ab. Vielen Investoren, die in den vergangenen Monaten sensationelle Buchgewinne mit Terra verzeichnet hatten, droht nun ein Totalverlust. Ein mahnendes Beispiel, dass Investments in Kryptowährungen hochspekulativ und nichts für schwache Nerven sind.

INVESTOR-INFO

Chance für Mutige

Die heftige Korrektur am Kryptomarkt bringt dieser Tage auch die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Bitcoin und Co heftig unter Druck. Dem kann sich auch das US-Fintech Block (ehemals Square) nicht entziehen, schließlich hat das Unternehmen selbst rund 8.000 Bitcoins als langfristiges Finanzinvestment in der Bilanz stehen und ermöglicht den Nutzern seiner "Cash"-App den Handel mit Kryptowährungen. Das übrige operative Geschäft ist jedoch weitgehend unabhängig vom Kryptomarkt, was Block zu einem spannenden Akteur an der Schnittstelle zwischen Kryptos und dem traditionellen Markt macht. Risikofreudige wagen eine Comeback-Wette.

Jetzt erst recht

Auch wenn der Bitcoin derzeit so niedrig notiert wie seit über einem Jahr nicht mehr, halten ihm viele Investoren die Treue - komme, was wolle. Denn wer lange genug dabei ist, der weiß, dass es Rücksetzer um 60, 70 oder gar 80 Prozent immer wieder einmal gab und sich der Kurs bis dato noch jedes Mal davon erholt hat. Früher oder später wird er wieder neue Hochs erreichen, da sind sich viele Bitcoin-Fans sicher. Rückschläge wie den aktuellen werten sie als Kaufchancen. Wer diesen Optimismus teilt und ausreichend Geduld mitbringt, kann also einen Fuß in die Tür stellen - etwa mit dem Bitcoin-ETN von VanEck als Alternative zum Direktkauf.

