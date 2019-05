Türkische Lira: Die Aufregung wächst

€uro am Sonntag

Eine Bürgermeisterwahl ist im Normalfall nur in der betroffenen Stadt von Bedeutung. Nationale Auswirkungen hat sie nicht, ganz zu schweigen von internationalen. Doch Istanbul stellt diese Regel auf den Kopf. Vor einigen Wochen hatte dort der Oppositionskandidat die Wahl hauchdünn für sich entschieden, der Kandidat der Regierungspartei AKP unterlag. Am Montag hat nun die Oberste Wahlkommission das Votum für ungültig erklärt, weil es Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Staatschef Recep Tayyip Erdogan Druck auf die Kommission ausgeübt hat, weil er mit dem Ausgang der Wahl nicht einverstanden war.

"Für viele Beobachter ist der Schritt ein weiterer Hinweis für ein Abdriften der Türkei in eine Diktatur", schreibt Sören Hettler, Analyst der DZ Bank. Die Finanzmärkte reagierten umgehend. Die türkische Lira verlor am Montag in der Spitze mehr als zwei Prozent gegenüber Euro und US-Dollar. Im Laufe der Woche gab sie um insgesamt mehr als vier Prozent nach. Am Donnerstag griff die türkische Zentralbank ein und setzte ihr wöchentliches Refinanzierungsgeschäft aus. Dabei handelt es sich um eine Notfallmaßnahme, um die Währung zu stützen.

Im Spätsommer 2018 war die Währung infolge eines Streits mit den USA eingebrochen. Bis zum Jahresende hatte sie sich wieder etwas erholt. Doch seit Mitte Februar hat die türkische Lira erneut kontinuierlich abgewertet.

Notenbank unter Beobachtung

Gründe für diese Entwicklung ist eine wachsende Skepsis der Anleger gegenüber der Türkei. Die Zentralbank hatte ihr Bekenntnis zu einer straffen Geldpolitik aufgeweicht, was vielen Investoren Sorge bereitet. Die Inflation in der Türkei liegt bei 20 Prozent, was einen hohen Leitzins erforderlich macht, um sie einzudämmen. Präsident Erdogan hatte mehrfach kritisiert, dass der Leitzins zu hoch sei. Internationale Anleger hatten den Kurs der Notenbank jedoch begrüßt, da er für Stabilisierung sorgen könnte.

Bezüglich der mittelfristigen Entwicklung der türkischen Lira gehen die Meinungen der Experten auseinander. Kurzfristig halten die meisten eine weitere Abwertung aber für wahrscheinlich. Mutige Anleger können in den kommenden Wochen ein Knock-out-Zertifikat der Société Générale nutzen, um von einem Wertverlust gegenüber dem Euro zu profitieren (ISIN: DE 000 SC5 LZB 6). Das Papier folgt der Wechselkursentwicklung mit einem Hebel von 2,5. Die Barriere, ab der ein Totalverlust droht, ist rund 40 Prozent entfernt.















Bildquellen: Alex Kosev / Shutterstock.com, Luciano Mortula / Shutterstock.com