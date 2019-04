Kurssprünge beim Bitcoin: Wie Anleger den frischen Schwung nutzen

€uro am Sonntag

Nach dem Platzen der Bitcoin-Blase Ende 2017 wurde es um Kryptowährungen merklich ruhiger. Während die Kurse um mehr als 80 Prozent fielen, ent­wickelte sich die Welt der digitalen Währungen und das ihnen zugrunde­liegende Blockchain-Universum technologisch stetig weiter. Viele neue Anwendungsmöglichkeiten entstanden - jedoch ohne positive Einflüsse auf die Kursentwicklung. Doch 2019, in seinem zehnten Jahr, scheint der Bitcoin einen neuen Anlauf zu nehmen: Bei nunmehr 35 Prozent Kurszuwachs seit Jahresbeginn wittern Anleger und Enthusiasten eine Trendwende. Es gibt jedoch auch handfeste Gründe für die aktuellen Kurss­prünge.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Kurssteigerung nicht überraschend

Neben Chartanalysten, die eine Bodenbildung für den Bitcoin als erreicht deuten, sehen Kryptoanleger sich in ­einer ähnlich günstigen Konstellation wie 2016 vor dem großen Hype. Damals wie heute steht das nächste sogenannte ­Halving des Bitcoin innerhalb der nächsten zwölf Monate an. Halving ist ein im Bitcoin vom Gründerpseudonym Satoshi Nakamoto eingebauter defla­tionärer Mechanismus, der künstlich Knappheit erzeugen und Inflationen vermeiden soll.

So wurde vorgesehen, dass diejenigen, die Rechenleistung zur Bearbeitung von Transaktionen bereitstellen, mit Bitcoins entlohnt werden. Damit jedoch nicht zu viele Bitcoins in das System geraten, wird die Entlohnung in regelmäßigen Abständen halbiert. Nach dem kommenden Halving im Mai 2020 wird das Schürfen nur noch mit 6,25 Bitcoins (2009: 50 Bitcoins, zuletzt 12,5 Bitcoins) entlohnt. Die Zufuhr von Bitcoins wird so künstlich verknappt, das Ziel sind stabile Bitcoin-Preise.

Am Anfang des nächsten Hype?

Die Vorbereitungen auf das Halving scheinen sich im Kurs bereits widerzuspiegeln. Dafür spricht nicht nur die Einzelorder von über 100 Millionen Dollar in der vergangenen Woche. Ein Blick auf das erste Halving Ende 2012 zeigt, dass die Erwartungen an diesen Mechanismus einen Preisanstieg auf über 180 Dollar zur Folge hatten. Nur ein Jahr später erreichte der Bitcoin-Kurs sein erstes Hoch bei etwa 1.130 Dollar. Das letzte Halving fand im Juni 2016 statt und hatte die bisher größte Kursrally des Bitcoin zur Folge.

Halvings gelten als gute Einstiegsmomente in den Bitcoin. Erste Analysten sehen daher bereits die nächste Spitze des Bitcoin-Kurses rund um das kommende Halving bei 55.000 Dollar. Doch auch bei einem geringeren Kursanstieg können risikobewusste Anleger mit einem Open-End-Partizipationszertifikat von Vontobel (ISIN: DE 000 VL3 TBC 7) auf diesen Ausblick setzen, ohne eigene Bitcoins zu besitzen.















__________________________

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com