"Kryptogeld gut verwalten"

: Infinitus ist eine Blockchain-basierte, dezentrale, mobile Applikation, die es dem Nutzer ermöglicht, vertrauliche Daten wie zum Beispiel einen "Key" für ein "Crypto Wallet", also den Schlüssel für eine elektronische Geldbörse, oder die persönlichen Zugangsdaten für einen Onlinebroker, de­zentral und sicher zu verwalten.

Ein bisschen konkreter bitte …

Gut, der Nutzer definiert eine Inaktivitätsperiode und eine vertrauenswürdige Person. Verliert man sein Smartphone, wird der Laptop gestohlen oder hat man schlicht seine Daten vergessen, dann sendet Infinitus die hinterlegten Daten zum Beispiel nach 30 Tagen der Inaktivität an die benannte Vertrauensperson. Das sichert im Todesfall im Übrigen den Hinterbliebenen auch den Zugang zu Krypto­währungen des Erblassers.

Und bezahlt wird die Dienstleistung mit dem jetzt emittierten Token?

Richtig. Der Token wird ab 1. August zu einem Preis von voraussichtlich 0,24 US-Dollar, also rund 20,5 Euro-Cent, angeboten. Danach ist ein Listing an der Gibraltar Blockchain Exchange vorgesehen, wo sich der Preis nach Angebot und Nachfrage bilden wird. Der Handel beginnt am 1. September.

Warum eine Emission in Singapur, ein Listing in Gibraltar? An der Internationalität hat sich bislang niemand gestört. Infinitus hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das erklärt einiges. Und viele regulierte Kryptobörsen gibt es nicht auf der Welt. Eine europäische ist da, glaube ich, keine schlechte Adresse.







