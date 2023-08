FedNow integriert Dropp Inc. auf Hedera Hashgraph Blockchain

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Sie haben vielleicht schon von Dropp Inc. gehört, dem innovativen Unternehmen, das digitale Zahlungen über die Hedera Hashgraph-Plattform abwickelt. Aber wussten Sie auch, dass Dropp Inc. kürzlich von FedNow, dem neuen Echtzeit-Zahlungssystem der US-Notenbank, als einer der ersten Teilnehmer ausgewählt wurde? Was bedeutet das für die Zukunft des Zahlungsverkehrs und wie können Sie davon profitieren? In diesem Beitrag erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

Was bedeutet die Aufnahme von Dropp Inc. bei FedNow?

Die Aufnahme von Dropp Inc. bei FedNow ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und für die Plattform von Hedera Hashgraph (HBAR), auf welcher es basiert. Es bedeutet, dass Dropp Inc. in der Lage sein wird, seinen Kunden Zugang zu einem neuen Zahlungssystem zu bieten, das schnell, sicher und effizient ist. Zudem kann Dropp Inc. somit seine Reichweite und seinen Marktanteil erweitern, indem es mehr Kunden in den USA bedient.

Für die Hedera Hashgraph-Plattform bedeutet die Aufnahme von Dropp Inc. bei FedNow eine Anerkennung ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Vorteile gegenüber anderen Blockchain-Lösungen. Zudem ist es eine Chance, die Sichtbarkeit und Akzeptanz zu erhöhen und mehr Anwendungen und Nutzer anzuziehen.

Durch die Zusammenarbeit mit FedNow erhofft sich Dropp mit Banken zusammenzuarbeiten. Ebenso sollen auf diese Weise Händler von Echtzeitabrechnung und Sofortzahlungen profitieren, welche selbst an Feiertagen möglich sind. Laut den Angaben der Website von FedNow heißt es zudem, dass Dropp eine digitale Wirtschaft der Kleinstkäufe ermöglicht.

Von der Ankündigung konnte auch die zugrundeliegende Blockchain Heder Hashgraph heute massiv profitieren. So stieg der Kurs von HBAR um 14,76 % an, wobei es beim Tageshoch bereits über 18 % waren. Dabei konnte Hedera Hashgraph das 61,8er-Fibonacci-Level des letzten Aufwärtstrends sprunghaft überwinden und bis zum 50,0er-Fibonacci-Level steigen, woraufhin der Kurs einen kleinen Rücksetzer verzeichnet hat. Möglicherweise kann die Rallye noch ein bis zwei Tage anhalten und bis in den Bereich von 0,0745 $ bis 0,0837 $ gehen.

Was ist Dropp Inc.?

Dropp Inc. ist ein Unternehmen, das digitale Zahlungen über die Hedera-Hashgraph-Plattform abwickelt. Hedera Hashgraph ist eine öffentliche, verteilte Ledger-Technologie, die schnelle, sichere und kostengünstige Transaktionen ermöglicht. Dropp Inc. nutzt diese Technologie, um seinen Kunden eine einfache und bequeme Möglichkeit zu bieten, Geld zu senden und zu empfangen, ohne auf traditionelle Banken oder Zahlungsdienstleister angewiesen zu sein. Dabei bietet es einen hohen Durchsatz und eine geringe Latenz, wobei es auch das Zahlungsnetzwerk ACH (Automated Clearing House) verwendet.

Mit Dropp können Unternehmen im Unterschied zu Kreditkarten ohne hohe Gebühren ihre Zahlungen in digitalen Vermögenswerten entgegennehmen, wie HBAR, USDC und Fiat-USD. Ebenso unterstützt es auch NFT-Speicher und -Transfers. Zudem sollen durch die erschwinglichen Mircopayments künftig Geschäftsmodelle ermöglicht werden, welche zuvor nicht rentabel waren.

Die Verbraucher können in diesem Zusammenhang pro Nutzung bezahlen (Pay-per-usage), während sie ihre Daten nicht weitergeben müssen. Auf diese Weise können Dienstleistungen auf Abruf geschehen, wobei die Verbrauch nur das bezahlen müssen, was sie auch tatsächlich nutzen. Dienstleistungen wie Cloud-basierte Daten-APIs, Marktdaten-Feeds, IoT-Sensordaten und weitere können somit in kleineren Einheiten angeboten werden.

Was ist FedNow?

Die Federal Reserve, die Zentralbank der USA, hat mit FedNow erstmalig einen Echtzeit-Zahlungsdienst der Regierung vorgestellt. Im Gegensatz zu Verbraucher-Apps wie Venmo oder PayPal, die sofortige Peer-to-Peer-Zahlungen ermöglichen, handelt es sich bei FedNow nicht um eine App. Es ist vielmehr eine Infrastruktur für Zahlungen, die den sofortigen Geldtransfer ermöglicht.

FedNow ist rund um die Uhr verfügbar und bereits über 50 Finanzinstitute, darunter namhafte Banken wie JPMorgan Chase und Wells Fargo, sind „Early Adopters“ dieses Systems. Es ist zu erwarten, dass sich im Laufe der Zeit viele, wenn nicht alle, Finanzinstitute diesem neuen Echtzeitzahlungssystem anschließen werden.

Die Vorteile dieses Dienstes sind vielfältig. So können Überweisungen und Rechnungszahlungen nahezu augenblicklich durchgeführt werden. Für den alltäglichen Verbraucher soll die Geldverwaltung dadurch erleichtert werden. Eine Hypothekenrechnung könnte beispielsweise am Weihnachtstag bezahlt werden, ohne dass Verzögerungen durch Feiertage auftreten.

FedNow wurde offiziell am 20. Juli 2023 eingeführt. Obwohl es momentan nur von einer kleinen Anzahl von Banken und Finanzinstituten genutzt wird, plant die Fed, im Laufe des Jahres und darüber hinaus weitere Institute an Bord zu holen.

Länder wie China, Schweden und das Vereinigte Königreich haben bereits ähnliche Systeme. Allerdings wird von vielen erwartet, dass mit FedNow insgeheim die umstrittenen und von vielen Bevölkerungen befürchteten CBDCs eingeführt werden sollen. Diese können die Freiheit der Bevölkerung unter die Obhut von herrschsüchtigen Politikern und Zentralbanker stellen. Somit kann das Geld jederzeit entwertet oder nur noch für bestimmte Angebote verwendet werden, wie Insekten anstelle von Fleisch – ganz nach dem Ideal der Grünen. Andererseits kann die Opposition somit unterdrückt und die Demokratie zerstört werden. Präsidentschaftskandidaten wie Robert F. Kennedy Jr. und Ron DeSantis sowie einige Rechtsexperten haben diese daher scharf kritisiert und die Bevölkerung ausdrücklich gewarnt.

