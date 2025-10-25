GIGGLE-Kurs explodiert nach Binance Listing: Kommt Snorter als nächstes?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hat zwar rund um die Uhr geöffnet, allerdings sind die Wochenenden nicht unbedingt für große Kurssprünge bekannt. Zumindest nicht bei Bitcoin, Ethereum, Solana oder anderen Top Coins. Institutionelle Investoren sind am Wochenende nicht aktiv und die Nachrichtenlage hält keine großen Überraschungen bereit. Zumindest bei den Top Coins nicht. Anders ist das bei kleineren Kryptowährungen, bei denen ein einziger Tweet reicht, um den Kurs explodieren zu lassen. Genau das ist heute bei $GIGGLE passiert und nun wird vermutet, dass Snorter ($SNORT) folgen könnte.

$GIGGLE steigt um 150 %

Die weltweit größte Kryptobörse Binance kann mit einem einzigen Listing extreme Marktreaktionen auslösen. Sobald ein Coin dort eingeführt wird, erhält er Zugang zu einer riesigen Nutzerbasis, was häufig für einen starken Anstieg der Nachfrage sorgt. Viele Coins haben nach ihrer Aufnahme auf Binance bereits enorme Kurssprünge erlebt und das zeigt sich auch heute wieder.

https://twitter.com/binance/status/1981924529002983477

Am heutigen Tag wurde bekanntgegeben, dass sowohl SynFutures ($F) als auch Giggle Fund ($GIGGLE) auf Binance gelistet werden. Während die Kursreaktion bei $F moderat ausgefaleln ist, explodierte der Preis von $GIGGLE regelrecht und legte innerhalb von 24 Stunden mehr als 150 Prozent zu. Beide Token verzeichnen bereits seit einer Woche starke Gewinne und mit dem Binance-Listing könnte die Rallye weitergehen.

Trotzdem bleibt ein Einstieg nach so einem Anstieg riskant, da Gewinnmitnahmen nun immer wahrscheinlicher werden. Viele Anleger suchen daher nach einer neuen Chance vor einem möglichen Binance-Listing und zahlreiche Analysten sehen genau diese Möglichkeit aktuell bei Snorter ($SNORT).

Snorter Nachfrage explodiert

Wer die großen Gewinne bei $GIGGLE und $F verpasst hat, könnte bei Snorter noch rechtzeitig einsteigen. Der Token befindet sich noch im Vorverkauf, der bereits über 5 Millionen Dollar eingebracht hat. Das erste Börsenlisting steht bereits am Montag an. Viel Zeit, um die Token zu einem festen und günstigen Einstiegspreis zu sichern, bleibt also nicht mehr. Da die Nachfrage schon jetzt so hoch ist, stehen die Chancen gut, dass sich auch Binance für den neuen Coin interessieren könnte.

($SNORT Token-Vorverkauf – Quelle: Snorter Token Website)

Snorter überzeugt nicht nur als Meme Coin, sondern durch einen innovativen Trading Bot, der direkt in den Telegram-Messenger integriert ist. Käufer können im Chat Kryptowährungen handeln, Limit Orders setzen, Copy Trading nutzen und mit einer Sniper-Funktion besonders schnell reagieren, wenn neue Coins gelauncht werden, was für den volatilen Meme Coin Markt ideal ist.

Token-Inhaber profitieren zudem von reduzierten Gebühren, Staking-Belohnungen und weiteren Vorteilen. Da die Nachfrage schon jetzt extrem hoch ist, rechnen viele Marktbeobachter mit einer Kursvervielfachung nach dem Listing. Sollte der Token später tatsächlich auch bei Binance erscheinen, wäre ein Anstieg um weit mehr als das 10-fache durchaus möglich. Allerdings endet der Vorverkauf schon in zwei Tagen. Bis dahin ist der Einstieg noch zum günstigen Fixpreis möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.