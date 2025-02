Impulsarmer Wochenauftakt

Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig bewegt.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0482 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt.

Wer­bung

Im Tagesverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Zudem ist in den USA Feiertag. Die US-Märkte bleiben geschlossen und fallen als Impulsgeber aus. In der vergangenen Woche hatten noch Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs und eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten dem Euro deutlichen Auftrieb verliehen.

Weiter zulegen konnte am Morgen hingegen der japanische Yen. Japans Währung profitierte von unerwartet starken Konjunkturdaten. Ende des vergangenen Jahres war die Wirtschaft des Landes deutlich stärker gewachsen als erwartet. Generell dürfte die robuste Konjunktur der japanischen Notenbank Spielraum geben, die geldpolitischen Zügel weiter etwas anzuziehen, was den Kurs des Yen stützt.

/jkr/tih

FRANKFURT (dpa-AFX)