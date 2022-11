In Krypto Startups investieren

Der Kryptomarkt ist derzeit heiß. Jeden Tag werden neue Token und Münzen geschaffen, und immer mehr von ihnen haben mit ihren Initial Coin Offerings (ICOs) Erfolg. Die explosionsartige Zunahme der Beliebtheit von Kryptowährungen hat auch eine neue Gruppe von Startups hervorgebracht, die die Blockchain-Technologie nutzen, um innovative Dienstleistungen anzubieten.

Wer auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, in den Kryptomarkt zu investieren und gleichzeitig innovative neue Projekte unterstützen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten.

Was ist ein Krypto-Startup?

Krypto-Startups nutzen die Blockchain-Technologie, um innovative Dienstleistungen anzubieten. Krypto-Startups können neue Blockchain-Protokolle, neue Plattformen für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte oder neue Anwendungen für die Blockchain-Technologie sein. Viele Krypto-Startups nutzen Initial Coin Offerings (ICOs), um Geld zu beschaffen. Dies ist vergleichbar mit Crowdfunding, aber statt eines Produkts erhalten Anleger für Ihre Investition digitale Token. Diese Token werden oft als „Utility Token“ bezeichnet, weil sie Zugang zu einer vom Startup angebotenen Dienstleistung bieten. Sobald das Startup vollständig entwickelt und gestartet ist, können die Token an Kryptowährungsbörsen gehandelt werden.

Initial Coin Offering (ICO)

Ein Initial Coin Offering (ICO) ist eine Art Crowdfunding-Kampagne, die dazu dient, Geld für ein neues Kryptowährungsunternehmen oder ein bestehendes Blockchain-Projekt zu sammeln, das ein neues Token erstellen möchte. ICOs sind nicht reguliert und werden häufig zur Finanzierung von Projekten verwendet, die für herkömmliche Investitionen zu riskant oder zu experimentell sind, wie z. B. Blockchain-Startups, die sich noch in der Proof-of-Concept-Phase befinden. ICOs werden oft mit Börsengängen (IPOs) verglichen, da beide eine Möglichkeit für privat gehaltene Unternehmen sind, an die Börse zu gehen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass IPOs an regulierten Börsen stattfinden, während ICOs an dezentralen Börsen stattfinden. Jeder kann an einem ICO teilnehmen. Die Token werden normalerweise an die Investoren verteilt, sobald die ICO-Kampagne endet. Die Anleger können dann ihre neuen Token an Kryptowährungsbörsen handeln.

Dash 2 Trade – Ein vielversprechendes Krypto-Startup

Dieses ICO ist derzeit im Gange.

Dash 2 Trade (D2T) bietet eine Kryptoanalyse- und Social-Trading-Plattform, die Anlegern hilft, fundierte Entscheidungen im Kryptohandel zu treffen. Es ermöglicht Händlern und Benutzern, Handelsstrategien zu erstellen und zu testen, und stellt Handelsnachrichten und -daten im Voraus bereit. Die Plattform bietet D2T-Token, eine Wallet, Handelssignale, Vorverkaufsstarts, Benachrichtigungen zu neuen Krypto-ICOs und mehr.

Das Dash 2 Trade Dashboard verfügt über verschiedene Funktionen, die hier aufgeführt sind:

Social Trading ? ermöglicht den erfolgreichsten Tradern von D2T zu folgen

? ermöglicht den erfolgreichsten Tradern von D2T zu folgen Auto Trading API ? ermöglicht, eine direkte Verbindung zum Broker herzustellen, um zu handeln

? ermöglicht, eine direkte Verbindung zum Broker herzustellen, um zu handeln Risk Profiler ? hilft, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Risiken zu minimieren

? hilft, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Risiken zu minimieren Listing Alerts ? sofortiger Zugriff auf neue Krypto-Listings

? sofortiger Zugriff auf neue Krypto-Listings On-Chain-Analyse ? scannt führende Netzwerke rund um die Uhr, um lohnende Trends zu identifizieren

Nutzer können aus 3 Abonnements wählen, von denen jedes einzigartig ist und sich durch unterschiedliche Funktionen auszeichnet:

Gratis ? D2T-Token sind für diese Mitgliedschaft nicht erforderlich. Benutzer haben Zugang zum Dash 2 Trade-Markt. Das Hauptziel dieses Abonnements ist es, einen Einblick in das Dash 2 Trade Dashboard zu geben.

? D2T-Token sind für diese Mitgliedschaft nicht erforderlich. Benutzer haben Zugang zum Dash 2 Trade-Markt. Das Hauptziel dieses Abonnements ist es, einen Einblick in das Dash 2 Trade Dashboard zu geben. Starter ? gibt Zugriff auf erweiterte On-Chain-Daten und grundlegende Einblicke in bemerkenswerte Vorverkaufsstarts. Nutzer sind auf 2 Beobachtungslisten beschränkt, aber haben Zugriff auf automatisierte Handelstools und Discord-Kanäle nur für Mitglieder, in denen die Benutzer Metriken und Erkenntnisse diskutieren können.

? gibt Zugriff auf erweiterte On-Chain-Daten und grundlegende Einblicke in bemerkenswerte Vorverkaufsstarts. Nutzer sind auf 2 Beobachtungslisten beschränkt, aber haben Zugriff auf automatisierte Handelstools und Discord-Kanäle nur für Mitglieder, in denen die Benutzer Metriken und Erkenntnisse diskutieren können. Premium ? alle Funktionen sind zugänglich, einschließlich des Zugangs zu den vierteljährlichen Handelswettbewerben, bei denen 5 % der Abonnementgebühren dem Preispool zugewiesen werden.

Das Dash 2 Trade Startup wurde 2022 gegründet und veranstaltet derzeit ein Vorverkauf seines D2T Token. Dash 2 Trade arbeitet auf der Ethereum-Blockchain, weshalb der D2T-Token dem ERC-20-Standard entspricht. Viele Experten setzen große Hoffnungen in Dash 2 Trade, da es definitiv das bisher einzigartigste Krypto-Startup-Projekt ist.

Fazit

Krypto-Startups sind die Zukunft der Blockchain-Branche. Sie nutzen die Blockchain-Technologie, um neue, innovative Dienstleistungen anzubieten. Die häufigste Form der Kapitalbeschaffung für Krypto-Startups sind Initial Coin Offerings (ICOs). Wenn Anleger in Krypto-Startups investieren möchten, ist dies der beste Weg. Das derzeit vielversprechendste Krypto-Startup ist Dash 2 Trade.