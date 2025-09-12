Internet Computer: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Anlage im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Internet Computer-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,35 ICP im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 12.09.2025 auf 4,982 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,36 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 4,553 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 15,31 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net