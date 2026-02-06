Krypto-Bank bekommt Trumps Segen, Bitcoin Hyper über 31,3 Mio. Dollar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die US-Bankenaufsicht hat erstmals in Donald Trumps zweiter Amtszeit eine neu gegründete Nationalbank zugelassen: Das auf Tech- und Krypto-Kunden ausgerichtete Startup Erebor Bank erhält einen bundesweiten Charter und darf damit landesweit als Bank operieren. Das berichteten am Freitag (6. Februar 2026) zunächst das Wall Street Journal und in der Folge weitere Medien. Für den Krypto-Sektor ist der Schritt bemerkenswert, weil er in eine Phase fällt, in der viele Banken nach den Turbulenzen seit 2023 besonders konservativ bei Risiko- und Krypto-Exponierung agieren.

Erebor-Bank bekommt Lizenz unter Trump

Erebor startet laut Berichten mit rund 635 Millionen US-Dollar Kapital und positioniert sich als Bank für Startups, venture-finanzierte Firmen und vermögende Kunden – also genau jenes Ökosystem, das nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) 2023 bei Zahlungsverkehr, Kreditlinien und kurzfristiger Liquidität teils schwer Ersatz fand. Der Name ist bewusst gewählt: „Erebor“ ist der „Einsame Berg“ aus Tolkiens Welt, ein Symbol für gehortete Schätze – eine Metapher, die in der Tech-Szene bereits bei Projektnamen wie Anduril oder Palantir kultiviert wurde.

Als Geldgeber gibt es Venture-Capital-Unternehmen, darunter Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux Capital, 8VC und Elad Gil. Inhaltlich zielt Erebor laut Charter-Anträgen auf Unternehmen aus Bereichen wie KI, Krypto, Defense-Tech und Industrie/Manufacturing – Branchen, die klassische Banken wegen regulatorischer Unsicherheit, Spezialrisiken oder hoher Kapitalbindung oft meiden.

Congrats @ereborbank & @PalmerLuckey on earning their national charter today. My favorite quote from the WSJ article:



"You can think of us like a farmers' bank for tech. Most farmers' banks won't claim that they're the best bankers in the world, but they do understand farmers" pic.twitter.com/hmOajKO5Y9 — Jeff Morris Jr. (@jmj) February 6, 2026

Die Genehmigung kommt weniger als acht Monate nach Einreichung des Charter-Antrags, was auf ein zügiges Verfahren hindeutet – zugleich ist es kein Sprung aus dem Nichts: Bereits im Oktober 2025 hatte die OCC eine vorläufige (konditionale) Zustimmung für den Aufbau als neue Nationalbank erteilt. Neu ist nun der Schritt zur tatsächlichen Zulassung als landesweit operierende Bank, den das WSJ der Trump-2.0-Phase zuordnet.

We asked @PalmerLuckey about the origin story of @ereborbank.



" What we're trying to do is actually a lot more boring than many people think.



Everyone's calling it Palmer Luckey's Crypto Bank.



It's not so much a crypto bank as a bank that supports stablecoin deposits and… pic.twitter.com/r2nHnlyoXu — a16z crypto (@a16zcrypto) February 6, 2026

Marktseitig trifft Erebor auf eine Lücke: Seit SVB sind viele Wachstumsfirmen zwar wieder bankfähig, doch Kreditprüfung, Laufzeiten und Covenants bleiben häufig strenger – insbesondere, wenn Krypto- oder Token-Cashflows eine Rolle spielen. Erebor verspricht hier Spezialisierung und Infrastrukturkompetenz. So sollen unter anderem krypto-besicherte Kreditlinien sowie blockchain-gestützte 24/7-Transaktionen Teil des Angebots sein. Insoweit wächst die Banken-Infrastruktur für den Kryptomarkt.

