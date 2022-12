Krypto-Flops: 3 potenzielle Verlierer für 2023 sowie 3 Alternativen

Zunächst begann es mit ein paar schwächelnden Kurstagen, dann wurden Wochen daraus, zuletzt sprach man von Krypto-Winter. Doch inzwischen sieht es eher nach einem schlechten Krypto-Jahr aus, von dem sich einige Coins nicht erholen werden. Welche potenziellen Verlierer sollten Anleger jetzt intensiv beobachten und welche Alternativen für 2023 gibt es?

Shit Coin oder Coin mit Potenzial 2023? Wir haben die Antworten!

FTX-Pleite zieht weite Kreise und reißt noch mehr Coins in den Abgrund

Helium HNT am Ende? Nur noch Platz 98 für den Coin

Enjin Coin: Kurs kommt nicht wieder rauf

Schlechte Performance: ApeCoin bleibt auf tiefem Niveau

Top: IMPT geht an die Krypto-Börsen

Dash 2 Trade erobert Investorenmarkt

Calvaria bereits in Phase 5 des Pre-Sales

Zugegeben, der Kryptomarkt war dieses Jahr außergewöhnlichen Umständen ausgesetzt. Zunächst die außenpolitischen Ereignisse, die sich an allen Finanzmärkten widerspiegelten und dort für kräftige Kursverluste sorgten. Zudem die Krypto-Crashs, angefangen mit Terra über die Pleite von FTX sowie die daraus resultierenden Insolvenzen von BlockFi und Bitfront.

Inzwischen sind mehr als 10.000 Kryptowährungen verfügbar, wovon Coinmarketcap ca. 1.000 als erwähnenswert. Wie viele davon für Investoren zufriedenstellend abschneiden werden, bleibt abzuwarten.

Was ist mit Helium los: Coin am Boden?

Es klang so schön: Mit Helium Minern spielend leicht Geld verdienen. Ein Geschäftsmodell praktisch ohne Risiken. Aber nun ist klar, ganz so einfach wird das wohl nicht. Helium Miner stellen Geräte in ein öffentlichen Netzwerk, damit andere Nutzer darüber Daten ins Internet der Dinge schicken können.

Millionen und Milliarden von Endgeräten sollten sich über die Dächer Deutschlands hinweg gegenseitig Daten senden. Alles, was man dafür tun musste, war das Kaufen und Aufstellen eines speziellen Routers, den Helium Minern. Selbstredend waren diese Geräte nicht bei Obi um die Ecke erhältlich, sondern beim Hersteller selbst und dank gut gerührter Werbetrommel schellte die Nachfrage genauso wie die Preise in die Höhe.

Quelle: www.coinmarketcap.com

Als Belohnung für das Aufstellen des Miner gibt es die native Kryptowährung des Projekten, den Helium Coin HNT. Der ist heute 2,02 ? wert und kommt geradewegs aus einer tiefroten Kurskurve. Der Blick auf die historischen Daten lässt jedoch schlimmes erahnen, denn das Tief ist noch nicht erreicht, wie das aktuelle Chart zeigt. Da geht noch was? Ja, aber wahrscheinlich nur noch weiter runter. Ein Coin, der 2023 scheitern könnte.

Enjin: NFTs for Everyone. ENJ Coin am Ende?

Es begann wie in einer dieser Tellerwäscher Geschichten aus Amerika. Gestern noch ein kleines digitales Kätzchen, ein paar langweilige Affen als digitales Bildchen hier und da und zack: NFT Kunst von Beeple geht für unglaubliche 69 Mil. USD weg. Der Hype war da und die Menschen nur allzu gerne bereit, auf den Zug aufzuspringen. Jack Dorsey?s erster Tweet, Fußballikone Ronaldo als in Glas gemeißelter digitaler NFT oder der teuerste NFT-Drop von Tamadoge. Sie alle profitierten von der Begeisterung der Community.

Mittendrin im Geschehen der Enjin Coin, der native Token der Gaming-Plattform, die speziell für das Herstellen von NFT entwickelt wurde. Doch plötzlich war auch Justin Biebers NFT-Sammlung nahezu wertlos und auch die Anhänger von Cristiano Ronaldo mussten jüngst für die FIFA Limited Edition anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft nicht ganz so tief in die Tasche greifen, wie ursprünglich gehofft. Ist der NFT Markt am Ende?

Quelle: www.coinmarketcap.com

Enjin jedenfalls spürt die nachlassende Nachfrage ganz deutlich, wie der Blick aufs Kurschart zeigt. Tief im Keller sitzt der ENJ-Kurs offenbar fest und kann sich auch nicht von anderen positiven Kursentwicklungen am Kryptomarkt mitreißen lassen. So ist nur noch 0,2908 ? für den Coin auf den Tisch zu legen, was ihn schon fast zu einem Shit Coin macht. Es bleibt abzuwarten, was der NFT Markt 2023 leisten kann und die Community an den Trend glaubt.

ApeCoin: DCP sagt 217 % Wertzuwachs 2025 voraus. Kann das sein?

Im März dieses Jahres war DigitalCoinPrice noch vom ApeCoin überzeugt. Da war das Jahr noch jung und unschuldig, die schlimmen Krypto-Crashs noch nicht mal vorstellbar. Jetzt sieht das aber ganz anders aus und der nachlassende NFT-Markt wirkt sich auch beim Bored Ape Yacht Club aus. Lange Zeit ging es nur rauf, bis zum ATH am 30. April 2022 mit 23,70 ?. Heute sind davon nur noch 3,94 ? geblieben, der aktuelle Kurs also eher ein Grund zum Weinen.

Quelle: www.coinmarketcap.com

Von null auf hundert und wieder zurück, so lässt sich das Kurschart von ApeCoin zusammenfassen. Nicht wenige Anleger haben ihre Coins verkauft und sehen schwarz für die Affenbildchen zu Mondpreisen. ApeCoin to the moon? Dann aber mit Rückfahrschein.

Welche Coins haben Zukunft?

IMPT: Nachhaltiges Investment mit EU-Standards

Setzen Sie ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung durch Kohlendioxid und lernen Sie, mit CO?-Zertifikaten zu handeln. Privatinvestoren erhalten bei IMPT zudem Zugang zur exklusiven Plattform, wo mehr als 10.000 Marken zur Verfügung stehen. Sie unterstützen mit jedem Kauf ausgewählte Klimaschutzprojekte und erhalten Punkte, die Sie in neue Emissionszertifikate tauschen können.

Verbrennen Sie ein CO?-Zertifikat, erhalten Sie ein exklusives NFT. Diese können sie sammeln, aufbewahren, als Wertspeicher nutzen oder auf NFT-Marktplätzen handeln.

Dash 2 Trade: Krypto-Tradingsignale, Dashboard kurz vor Launch

Dieser Krypto Pre-Sales war einzigartig und so erfolgreich, dass schon jetzt, deutlich früher als geplant, das erste Projekte vor der Veröffentlichung steht. Das Dashboard für Krypto Tradingsignale wird zeitnah live gehen und die Ankündigung löste noch einmal einen wahren Run von interessierten Anlegern aus. Die Entwickler nutzen das Geld für die Weiterentwicklung der Plattform und sind mit dem Ergebnis bisher sehr zufrieden. Auch die Investoren, denn der Pre-Sales wird früher als geplant beendet.

Auch die Privatinvestoren, allen voran viele Anfänger im Bereich Krypto-Trading, profitierten bereits ab der ersten Pre-Sale Phase von einer automatischen Wertsteigerung, da der Coin-Preis in jeder Phase leicht anstieg. Erhalten Sie Zugang zu wertvollen On-Chain Daten, Insights, Kauf- und Verkaufssignalen sowie Social Sentiments über die aktuelle Stimmung der Anleger.

Calvaria: Strategisches NFT-Kartenspiel

Hier steht nicht nur der spielerische Weg zum Krypto-Trading im Vordergrund, denn hier dürfen und sollen Sie sich unterhalten. Als Weiterentwicklung von Blockchain Games sind NFT-Games stark im Kommen. Sie gehören zur Kategorie GameFi, bei denen das Gaming mit dem Finanzmarkt kombiniert wird.

Über NFT-Karten setzen Sie strategische Meilensteine und kämpfen gegen Avatare, angelehnt an die spanische Mythologie. Jeder neue NFT verleiht wertvolle Eigenschaften und gibt Vorteile im Kampf der Figuren in verschiedenen Unterwelten. Auch hier gibt es eine automatische Wertsteigerung und der Pre-Sales läuft aktuell noch.

IMPT Dash 2 Trade Calvaria Marktkapitalisierung bisher +17,34 Mil. $ +9,30 Mil. $ +2,38 Mil. $ Membership und VIP Nachhaltiges Investment NFT-Game Krypto-Tradingsignale Für Anfänger Passives Einkommen Bewertung 4/5 5/5 4/5 Potenzial Jetzt einsteigen! Pre-Sale Pre-Sale Pre-Sale

Fazit: Einige Kryptowährungen haben ein schwieriges Jahr vor sich und ohne Frage wird sich der Markt weiter bereinigen. Auch Unternehmen wie Krypto-Börsen oder Dienstleister aus dem DeFi-Sektor stehen vor großen Herausforderungen. Aber bei all den negativen Aussichten, gibt es auch positive Dinge zu berichten. Krypto Pre-Sales wie die von Dash 2 Trade, IMPT und Calvaria haben dieses Jahr fantastisch performt, ihnen steht höchstwahrscheinlich eine großartige Zukunft bevor und sie könnten 2023 explodieren.

