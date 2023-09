Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagnachmittag

Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Freitagnachmittag

Bitcoin gab um 17:10 um -0,96 Prozent auf 26.280,51 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 26.536,08 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,79 Prozent auf 213,39 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 207,60 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.626,70 US-Dollar) geht es um -0,61 Prozent auf 1.616,82 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 1,74 Prozent auf 63,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 62,77 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4892 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:10 bei 0,4906 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2511 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,2473 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 147,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 146,25 US-Dollar wert.

Daneben wertet IOTA um 17:10 ab. Es geht -3,56 Prozent auf 0,1608 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1668 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0034 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1184 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0254 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0253 US-Dollar.

Währenddessen legt der Dash-Kurs um 1,41 Prozent auf 25,98 US-Dollar zu. Gestern war Dash noch 25,62 US-Dollar wert.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 7,299 US-Dollar am Vortag auf 7,262 US-Dollar nach unten (-0,50 Prozent).

