Bitcoinkurse & Co. aktuell: So steht es um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 9.347,34 US-Dollar, während er am Vortag bei 9.359,12 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 232,58 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 232,80 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 228,84 Dollar.

Der Litecoin-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 43,17 US-Dollar. Hier standen noch 43,57 Dollar an der Kurstafel.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 0,1871 US-Dollar im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,1879 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Cardano 0,0801 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0794 US-Dollar.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 64,68 US-Dollar, während er am Vortag bei 63,76 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs kletterte auf 0,2184 US-Dollar. Damit toppte der IOTA den Stand vom Vortag von 0,2176 US-Dollar.

Heute fiel der Verge-Kurs auf 0,0075 US-Dollar. Damit rutschte der Verge-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,0078 US-Dollar.

Der Stellar-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 0,0698 US-Dollar. Hier standen noch 0,0700 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs wird bei 0,0448 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0447 Dollar.

Der Dash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Dash 70,34 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 70,38 US-Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 10,28 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 10,25 US-Dollar notiert hatte.

