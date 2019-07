Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co.

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 10.591,79 US-Dollar an. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 10.540,92 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 312,55 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 308,03 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 221,02 Dollar.

Der Litecoin-Kurs konnte heute auf 99,05 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 98,47 US-Dollar am Vortag.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 0,3271 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,3200 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs verteuerte sich auf 0,0615 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,0593 US-Dollar wert gewesen.

Der Monero ist am Samstag 84,33 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 83,03 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA zeigt sich bei 0,3257 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,3035 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Verge liegt heute bei 0,0061 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,0060 US-Dollar.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0927 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,0936 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs wird bei 0,0683 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0666 Dollar.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 116,84 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 113,02 US-Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 13,19 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 13,13 US-Dollar notiert hatte.

