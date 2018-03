Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Freitag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 7.053,32 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 7.095,21 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 724,86 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 710,90 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 396,95 US-Dollar stärker. Am Vortag stand der Kurs bei 383,36 Dollar.

Der Litecoin-Kurs konnte heute auf 119,51 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 114,57 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,5086 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,5023 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,1491 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,1457 US-Dollar notiert hatte.

Heute fiel der Monero-Kurs auf 175,99 US-Dollar. Damit verringerte sich der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 177,71 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 1,071 Dollar.

Der Verge-Kurs verteuert sich heute auf 0,0375 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,0365 Dollar gestanden hatte.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar ist am Freitag auf 0,1940 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 0,1896 US-Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs wird bei 0,2242 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2232 Dollar.

Der Dash-Kurs rangiert bei 326,77 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 328,46 Dollar.

Der NEO hat verringerte sich. Am Mittag verringerte sich der NEO-Kurs auf 51,49 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 51,80 US-Dollar notiert hatte.

Bildquellen: igor.stevanovic / Shutterstock.com, Leonteq

Redaktion finanzen.net