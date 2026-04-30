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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittag

02.05.26 12:43 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Mittag entwickeln | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag.

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Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,11 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 78.230,77 US-Dollar wert, nach 78.142,67 US-Dollar am Vortag.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil - ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,5 Prozent aufweist und bei 9,91 EUR notiert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 55,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 55,40 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagmittag hinzu. Um 0,47 Prozent auf 2.303,63 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.292,81 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,36 Prozent auf 448,70 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 450,32 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,384 US-Dollar) geht es um 0,16 Prozent auf 1,386 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Monero-Kurs um 1,67 Prozent auf 385,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 379,20 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2489 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2481 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1596 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1596 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3314 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3267 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 615,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (615,29 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1079 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1084 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Solana um 0,24 Prozent auf 83,91 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 83,71 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 9,114 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,084 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,33 Prozent.

Währenddessen kommt der Chainlink-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 9,090 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9181 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:25 auf 0,9188 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com