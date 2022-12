So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagvormittag

Werbung

Heute im Fokus

DAX geht etwas fester in die Feiertage -- Wall Street schließt höher -- Musk verspricht Ende seiner Tesla-Aktienverkäufe -- BioNTech startet Studie zu Malaria-Impfstoff -- Stellantis, Fraport im Fokus

Google will gegen Millionenstrafe in Indien vorgehen. Uniper-Chef hält Zurückzahlung der Staatshilfen für ein "sehr ambitioniertes Ziel". DZ Bank nimmt Munich Re in die "Equity Ideas"-Auswahlliste auf. Japans Inflationsrate steigt auf höchsten Stand seit 1981. Deutsche Bundesregierung will Twitter unter EU-Aufsicht stellen. Europäisches Gas kostet so wenig wie seit russischem Angriff auf Ukraine nicht mehr.