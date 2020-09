So entwickeln sich heute Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 10.321,53 US-Dollar, während er am Vortag bei 10.493,95 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs fiel auf 225,11 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 230,78 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs ging auf 367,48 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Ethereum den Stand vom Vortag von 387,35 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Samstag auf 48,62 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 50,58 US-Dollar beziffert.

Heute fiel der Ripple-Kurs auf 0,2475 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,2552 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs verringerte sich auf 0,0978 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,1027 US-Dollar wert gewesen.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 78,59 US-Dollar, während er am Vortag bei 83,36 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs verbilligt sich auf 0,2759 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,2910 Dollar an der Kurstafel.

Der Verge-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Verge auf 0,0051 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0053 US-Dollar gelegen hatte.

Der Stellar-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 0,0793 US-Dollar. Hier standen noch 0,0816 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs geht auf 0,1302 US-Dollar zurück. Damit unterlief der NEM den Stand vom Vortag von 0,1378 US-Dollar.

Der Dash-Kurs rangiert bei 69,95 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 73,14 Dollar.

Der NEO ist Samstag 17,38 US-Dollar wert. So fiel der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 19,10 US-Dollar gehandelt worden war.

Redaktion finanzen.net