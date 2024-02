Krypto News: Dieser Coin könnte laut Experten um 5.692 % steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachhaltigkeit spielt angesichts des Klimawandels sowie der Umwelt- und Gesundheitsprobleme eine immer größere Rolle. Auch Kryptowährungen haben diesen Bereich immer mehr für sich entdeckt und ihn durch innovative neue Geschäftsmodelle bereichert, um das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Ein solch innovatives Projekt ist eTukTuk, welches immer schneller Investoren anziehen und begeistern kann. Was sich genau dahinter verbirgt und wie Anleger von diesem profitieren können, wird nun im Folgenden aufgezeigt.

Neues Kryptoprojekt eTukTuk erobert den Markt der Elektromobilität

Die Elektromobilität stellt einen attraktiven Wachstumsmarkt dar, welcher sowohl die Probleme des Klimawandels und der Umwelt sowie die Gesundheitsprobleme von Menschen insbesondere in Großstädten in den Griff bekommen kann. Denn durch E-Fahrzeuge können CO₂-Emissionen, Luftverschmutzungen und Lärmbelastungen signifikant reduziert werden.

Einen bedeutenden Anteil der Fahrzeuge in Entwicklungsländern machen die TukTuks aus. Insgesamt gibt es auf der Erde 270 Millionen Stück von ihnen, welche mit zwei oder drei Rädern angetrieben werden. Allerdings verwenden diese in der Regel Verbrennungsmotoren, was sich künftig jedoch ändern soll.

Denn das innovative Projekt eTukTuk hat innerhalb der vergangenen 5 Jahre unter Hochdruck an der Entwicklung seiner patentierten Technologien gearbeitet, um somit Fahrer, Nutzern, Investoren sowie auch allen anderen Menschen und Lebewesen besonders attraktive Lösungen zu offerieren.

Das Projekt könnte enorm von den neuen Regierungsmaßnahmen profitieren, welche die traditionellen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ersetzen sollen. Allerdings ist eTukTuk auch Nutznießer von der bisher mangelhaften Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge.

Dabei wird dem Markt der Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2030 um 18,2 % jährlich auf bis zu 823,75 Mrd. USD wachsen. Noch interessanter sieht der Markt für Elektroladestationen aus, die bis 2028 jährlich um 30,26 % zunehmen sollen, wobei das Wachstum in Asien sogar bei 42 % liegen soll.

Innovative eTukTuks setzen neue Maßstäbe auf dem Markt der E-Mobilität

Anstelle der schmutzigen und teuren TukTuks hat eTukTuk besonders attraktive Fahrzeuge entwickelt. Genau genommen handelt es sich um emissionsfreie Fahrzeuge, welche in Entwicklungsländern lokal produziert werden können. Dafür werden lediglich 200 Komponenten benötigt, zu denen auch patentierte Lösungen zählen.

Bis zu 85 % der benötigten Teile können aus den jeweiligen Produktionsländern von eTukTuk bezogen werden, was unnötige Emissionen einsparen kann. Die von dem Team verbauten Batterien bieten eine Lebensspanne von bis zu 8 Jahren, um die Umwelt bestmöglich zu schonen.

Allerdings sind in diesem Bereich auch noch weitere Forschungen und Entwicklungen geplant, damit langfristig bessere Werte erreicht werden können. Überdies lassen sich die Batterien ersetzen, um die anderen Komponenten wiederverwerten zu können. Aber auch danach sollen sie innerhalb weiterer Geschäftskonzepte wiederverwertet werden.

Ein wichtiger Faktor für den Markt der Entwicklungsländer ist zudem ein preiswertes Angebot. So hat sich das Team von eTukTuk darum bemüht, die Kosten für die Produktion der Fahrzeuge zu reduzieren. Laut Aussagen des Whitepapers sind dabei Einsparungen von bis zu 78 % im Vergleich zu traditionellen TukTuks mit Verbrennungsmotor möglich.

Aufgrund des fairen Ansatzes des Projekts sollen davon auch die Fahrer profitieren. Es gibt aber auch noch weitere attraktive Möglichkeiten für diese. Denn durch die Verwendung des TUK-Tokens können sie die Zahlungen leichter vollziehen und von dem Belohnungsschema des Projekts profitieren.

Um für zusätzliche Anreize zu sorgen, wurde eine eigene App mit Gamifizierung entwickelt, in welcher die Fahrer sich spielerisch ein Einkommen verdienen können, während sie gleichzeitig Missionen und Meilenstein in einem Spiel abschließen sowie anderen Menschen helfen.

Mangeln von E-Ladestationen soll von eTukTuk und Partnerschaften behoben werden

Das Geschäftsmodell von eTukTuk beschränkt sie, wie bereits erwähnt, jedoch nicht nur auf innovative E-Fahrzeuge. Denn auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur bietet einen attraktiven Wachstumsmarkt. Dabei bietet der bisherige Mangel an Lademöglichkeiten und die aufgrund der Zunahme von Elektrofahrzeugenden steigende Nachfrage nach diesen eine besonders attraktive Chance.

Die Ladestationen verwenden den DC GB/T Standard, welcher Ladungen mit 7 bis 22 kW unterstützt. Deshalb können die Elektrofahrzeuge besonders effizient geladen werden. Ein weiterer Vorteil liegt in der hohen Interoperabilität der Ladestationen, sodass sie sich auch wunderbar mit anderen Fahrzeugen nutzen lassen.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur soll jedoch nicht planlos, sondern mithilfe von künstlichen Intelligenzen möglich effizient geschehen. Somit sollen als Erstes die Hotspots ins Visier genommen werden, um einen möglichst guten Start zu ermöglichen.

Ein weiterer Vorteil der E-Auto-Ladestationen ist der besonders nachhaltige Ansatz. Denn das Team legt großen Wert darauf, dass diese nicht mit fossilen Energien, sondern vor allem mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Aus diesem Grunde sollen sie eigene Solarzellen verwenden.

Bemerkenswert sind die bereits vor Abschluss des Vorverkaufs erzielten Meilensteine von eTukTuk. Denn es konnte schon eine Reihe von bedeutenden Partnerschaften aufbauen. Dazu zählt unter anderem die Regierung von Sri Lanka, mit dessen Hilfe zusammen über 200 Ladestationen in dem Land errichtet werden sollen.

Hinzu kommt die Kooperation mit der Capital Maharaja Group (CMG). Durch sie werden die unterschiedlichen Bemühungen von eTukTuk beispielsweise durch Ressourcen und Netzwerkeffekte unterstützt.

Insgesamt gibt es jedoch noch einige mehr. Denn das Projekt hat bereits 13 Partnerschaften aufgebaut, welche auf der Website von eTukTuk gefunden werden können. Mithilfe der Territorienpartner sollen der Ausbau der Ladeinfrastrukturen und der eTukTuks in den jeweiligen Jurisdiktionen vorangetrieben werden.

So können Investoren von eTukTuk profitieren

Die Investoren erhalten hingegen im Zuge des Power Staking die Möglichkeit, ihre Token in den Pools der jeweiligen Länder zu staken, um somit von einem passiven Einkommen zu profitieren. Dieses wird wiederum aus den Gebühren finanziert, welche über die eTukTuk-Produkte eingenommen werden.

Darüber hinaus befindet sich eTukTuk noch für kurze Zeit im Vorverkauf, in welchem die Coins mit einem Vorverkaufsrabatt erworben werden können. Anders gesagt: Die ersten Investoren können sich durch die schrittweisen Preiserhöhungen attraktive Buchgewinne von bis zu 37,5 % sichern, während sie gleichzeitig bis zur ersten Listung vor Kursverlusten bewahrt sind.

Damit ist jedoch noch nicht Schluss. Noch attraktiver ist die hohe Staking-Rendite, welche vor allem die Loyalität der ersten Investoren stark belohnt. Denn derzeit erhalten Anleger noch eine außerordentlich hohe Rendite von 250 % pro Jahr. Allerdings ist zu beachten, dass diese mit Zunahme der Einzahlungen in den Staking-Pool abnimmt, sodass Interessierte besser nicht zu lange zögern sollten, wenn sie sich die besten Konditionen sichern wollen.

Sollte es eTukTuk auf Platz 20 der größten E-Auto-Unternehmen schaffen und eine Marktkapitalisierung in Höhe von 0,17 Mrd. USD erzielen, wie Hyzon Motors, so könnten sich jetzige Investoren über einen Kursanstieg von 221 % erfreuen.

Schafft es eTukTuk hingegen sogar unter die Top 10, so wäre eine Marktkapitalisierung von 3,07 Mrd. USD möglich. Dies entspräche vom jetzigen Verkaufspreis des $TUK-Coins einem Plus von 5.692 %. Sofern eTukTuk Platz 5 erreicht, ist es gar ein Kursanstieg von 23.051 %.

