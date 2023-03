Krypto News: Do Kwon spektakulär in Montenegro verhaftet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, wurde letzte Woche in Montenegro verhaftet. Kwon und sein Finanzchef, Hon Chang Joon, waren illegal ins Land eingereist und hatten versucht, mit gefälschten Reisedokumenten nach Dubai zu fliegen. Diese Verhaftung erfolgte im Zusammenhang mit dem TerraUST und Luna Kryptowährungsbetrug, der im vergangenen Frühjahr die Kryptowelt erschüttert hat und mindestens 40 Milliarden Dollar ausgemacht hat.

Kwon war überrascht weil er keinen VIP Service erhalten hat

In einem Interview mit Innenminister Filip Adzic in Podgorica gab er bekannt, dass Kwon und Joon überrascht waren, dass sie in Montenegro nicht die VIP-Behandlung erhalten haben, die sie gewohnt waren. Kwon hatte sich monatelang vor den südkoreanischen Behörden versteckt, bevor er von den Behörden in Montenegro aufgegriffen wurde.

Vor seiner Verhaftung letzte Woche behauptete Minister Adzic, dass sein Ministerium Informationen erhalten habe, dass sich Kwon und eine weitere Person im Land aufhalten könnten. Eine weitere Überprüfung ergab, dass Kwon gefälschte costa-ricanische, belgische und südkoreanische Pässe auf einen anderen Namen besitzt.

#Terra founder Do Kwon @stablekwon & Han Chang-joon leaving Montenegro's court in handcuffs following their arrest on Thursday



Do Kwon was nabbed in a private jet on tarmac in Montenegro with false Costa Rican passport.

Via @DLNewsInfo$LUNA $LUNC #USTCpic.twitter.com/1UhVs2KujL — Bitcoin World (@Crypto_Carlosa) March 25, 2023

Im vergangenen Frühjahr brach der TerraUSD-Stablecoin von Terraform zusammen und verursachte Chaos und Unsicherheit in der Kryptowelt. Das Projekt, das als sicherer Hafen vor der Volatilität anderer Kryptowährungen konzipiert war, sollte durch eine komplexe Mischung aus Algorithmen und Händleranreizen einen konstanten Wert von 1 Dollar beibehalten. Jedoch gerieten sowohl der Schwester-Token Luna als auch TerraUSD ins Wanken, als das Vertrauen in das Projekt von Kwon während einiger chaotischer Tage im Mai schwand.

Do Kwon und Hon Chang Joon werden nun voraussichtlich in Montenegro vor Gericht gestellt werden, wo sie sich wegen illegaler Einreise und Verwendung gefälschter Dokumente verantworten müssen. Die südkoreanischen Behörden werden wahrscheinlich auch eine Auslieferung beantragen, um Kwon wegen des Kryptowährungsbetrugs zur Rechenschaft zu ziehen. Neben den gefälschten Pässen wurden auch drei Laptops und fünf Mobiltelefone von den Behörden beschlagnahmt. Adzic sagte, dass sie eine beträchtliche Menge an interessanten Informationen gefunden hätten, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern.

Aktuell befindet sich Kwon in Montenegro in medizinischer Quarantäne. Rade Vojvodic, der Leiter der montenegrinischen Justizvollzugsanstalt, erklärte, dass Kwon bis zum 3. April bleiben wird, um eine Infektion mit dem Coronavirus auszuschließen. Während dieser Zeit darf Kwon nur von seinem Anwalt oder Arzt besucht werden. Der Gefängnisbeamte sagte, dass Kwon bei guter Gesundheit sei und keine besonderen Wünsche geäußert habe. Die Einrichtung, in der Kwon untergebracht ist, befindet sich in Spuz, einer kleinen Stadt nördlich der Hauptstadt Podgorica.

Die US-Bundesstaatsanwaltschaft und Südkorea haben angekündigt, die Auslieferung von Do Kwon, zu beantragen, um ihn strafrechtlich zu belangen. Bisher hat Montenegro noch kein förmliches Auslieferungsersuchen erhalten.

Großer Luxus auf der Flucht

Berichten zufolge hat der Gründer von Terraform Labs, Do Kwon, letzte Woche einen Bombardier Challenger 605 Privatjet gemietet, um aus Montenegro zu fliehen. Dies hat in den Medien und bei den Behörden Aufmerksamkeit erregt, da Kwon aufgrund seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem kriminellen Netzwerk, das kürzlich von den US-Behörden zerschlagen wurde, gesucht wird.

Es gibt jedoch viele Fragen, die sich aus diesem Vorfall ergeben. Zum Beispiel ist unklar, wer den Jet gemietet hat und wie er bezahlt wurde.Es ist auch interessant zu erfahren, dass der Challenger, den Kwon gemietet hat, als eines der bequemsten und luxuriösesten Flugzeuge seiner Klasse gilt.

Es ist auch unklar, wie Kwon so lange in Europa unentdeckt bleiben konnte und wie er sich so frei bewegen konnte, um einen Privatjet zu mieten. Insgesamt wirft dieser Vorfall viele Fragen auf und wird sicherlich weiterhin von den Medien und den Behörden untersucht werden. Es bleibt abzuwarten, was weitere Ermittlungen in dieser Angelegenheit ergeben werden.

Während die Medien und Behörden weiterhin versuchen, die Fragen rund um den mysteriösen Jet-Vorfall zu klären, gibt es einen anderen Weg, auf den man sich konzentrieren kann – den Fortschritt im Bereich der Fitness-Technologie. Fight Out ist ein Krypto-Projekt, das es ermöglicht, in das Metaverse einzutauchen und seine körperliche Fitness zu verbessern. Es wurden bereits fast 6 Millionen US Dollar eingesammelt!

FightOut die M2E Innovation revolutioniert die Fitness Branche und der vielversprechende Vorverkauf endet schon in 3 Tagen

Das Metaverse ist die Zukunft der Fitness, und Fight Out ist das wegweisende Krypto-Projekt, das es möglich macht. Mit dem Ziel, eine umfassende Plattform für alle Fitness-Begeisterten zu schaffen, ist Fight Out die führende Anwendung für Fitness im Metaverse. Es bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Menschen zu motivieren und zu inspirieren, ihre körperliche Gesundheit und Fitness zu verbessern.

Das Projekt nutzt die Ethereum-Blockchain und den Move-to-Earn-Mechanismus, um Nutzern den Zugang zu einer Vielzahl von Übungen und Wellness-Routinen zu ermöglichen, die von echten Fitness- und Gesundheitssportlern kuratiert wurden. Es arbeitet auch mit Top-Trainern zusammen, um Nutzern Videos und Anleitungen zu geben, um ihre Trainingsroutine zu verbessern. Fight Out hat auch eine einzigartige In-App-Off-Chain-Währung namens $REPS, die Nutzer für ihre Trainingsaktivität belohnt und In-App-Käufe ermöglicht.

Die Plattform ist der perfekte Ort für Menschen, die eine umfassende und unterstützende Fitness-Community suchen, um ihre Ziele zu erreichen und ihren körperlichen Zustand zu verbessern. Die Nutzer können ihre Fortschritte teilen, ihre Leistungen vergleichen und ihre Herausforderungen und Erfolge mit anderen teilen. Zusätzlich zum $REPS-Token hat Fight Out auch den plattformeigenen $FGHT-Token, der für weitere Transaktionen, Einsätze und Governance-Operationen im Ökosystem erworben werden kann.

Eine der einzigartigen Möglichkeiten, die Fight Out seinen Nutzern bietet, ist die Möglichkeit, einen einzigartigen, nicht fungiblen Token namens soulbound zu prägen. Dieser Token ermöglicht es Nutzern, reale Eigenschaften in das Fight Out-Ökosystem zu integrieren und ihren Trainingsfortschritt und ihre Leistungen in der realen Welt widerzuspiegeln. Mit diesem innovativen Ansatz hat Fight Out das Potenzial, die Fitnessbranche zu revolutionieren und die Menschen zu einer besseren körperlichen Gesundheit zu führen.

Fight Out arbeitet mit Top-Trainern und Lifestyle-Persönlichkeiten zusammen, um Nutzern eine qualitativ hochwertige und inspirierende Plattform für ihre Fitnessreise zu bieten. Die Plattform bietet eine umfassende Palette von Übungen und Routinen für alle Fitness-Level, sowie Wettbewerbe und Ligen für diejenigen, die sich einer größeren Herausforderung stellen möchten. Es ist eine großartige Anwendung für alle, die ihre körperliche Gesundheit und Fitness verbessern möchten, und es ist eine der besten Anwendungen für Fitness im Metaverse.