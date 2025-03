Krypto News: Fed & Powell treiben Krypto an - Solana-L2 Solaxy steigt über 27 Mio. $

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solaxy (SOLX) ist eine neue Layer-2-Lösung für Solana. Diese hat in seinem Vorverkauf schon über 27 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dies verdeutlicht das anhaltende Interesse an der leistungsfähigen Blockchain der nächsten Generation.

Das Projekt möchte in Zukunft die Skalierungsprobleme von Solana entschärfen und die Netzwerküberlastung reduzieren. Trotz technischer Herausforderungen wächst Solana weiterhin rasant. Die Einführung von Layer-2-Lösungen wie Solaxy könnte die Effizienz und Nutzerfreundlichkeit des Netzwerks erheblich verbessern.

Der Kurs von Solana ($SOL) verzeichnet aktuell einen Anstieg und liegt wieder deutlich über 130 US-Dollar. Auch der gesamte Kryptomarkt zeigt Stärke: Bitcoin ist um rund 4 Prozent in den letzten 24 Stunden gestiegen und notiert aktuell über 85.200 US-Dollar.

Der aktuelle SOLX-Preis liegt bei 0,001668 US-Dollar, kurz vor der 60. Stufe des Vorverkaufs. Angesichts der starken Kapitalbeschaffung und der Skalierungspotenziale könnte der Token nach seiner Listung eine hohe Nachfrage erfahren.

Meme-Coins wie $WIF sind von ihren Tiefstständen um über 31.000 Prozent gestiegen. Projekte mit realem Nutzen und technologischer Weiterentwicklung haben das Potenzial, langfristig erheblichen Wert zu schaffen.

Die Kryptomärkte verarbeiten die jüngste Zinsentscheidung der US-Notenbank sowie die Einschätzungen aus dem Dot Plot und Powells Kommentare zur zukünftigen Geldpolitik. Während sich der Markt stabilisiert, bereiten sich Anleger auf eine mögliche neue Aufwärtsbewegung vor.

Fed-Chef Jerome Powell und das FOMC stehen vor der Herausforderung, eine potenzielle inflationsbedingte Belastung durch Handelszölle abzuwägen, während gleichzeitig das Wachstum nicht gefährdet werden darf. Der geldpolitische Kurs bleibt offen, doch vorsichtige Aussagen lassen Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich erscheinen. Dies könnte risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen unterstützen.

Die Märkte reagierten positiv auf Powells abgewogene Äußerungen zu Inflation und Rezessionsrisiken. Die Gesamtmarktkapitalisierung legte in den letzten 24 Stunden um rund 3 Prozent auf 2,8 Billionen US-Dollar zu.

Robbie Mitchnick, Global Head of Digital Assets bei BlackRock, sieht Bitcoin als potenziellen Gewinner einer Rezession. Seiner Einschätzung nach könnte eine Rezession Bitcoin zusätzlichen Auftrieb geben, da dessen Knappheit, Dezentralisierung und Unabhängigkeit von traditionellen Währungssystemen in Krisenzeiten besonders attraktiv sind. Kryptowährungen könnten sich damit als Absicherung in einem volatilen makroökonomischen Umfeld erweisen.

Solana-Analysten sehen bullisches Potenzial bei Solaxy-Innovation

Die Erwartungen an einen „Fed Put“-Schutz für die Märkte nehmen ab, während die geldpolitische Richtung der Fed ungewiss bleibt. Unabhängig davon richtet sich der Fokus der Solana-Community auf kommende Entwicklungen. Die Blockchain feiert ihr fünfjähriges Bestehen und arbeitet weiter an technologischem Fortschritt und Skalierung.

Mit der Einführung des Firedancer-Clients und der Layer-2-Lösung Solaxy stehen für das Solana-Ökosystem bedeutende Fortschritte an. Solaxy bietet eine sofort nutzbare Skalierungslösung, die Transaktionen effizienter gestaltet und die Netzwerkauslastung reduziert.

Solana wird oft mit Meme-Coins in Verbindung gebracht, doch die Blockchain entwickelt sich zunehmend zur führenden Plattform für dezentrale Anwendungen. Mit hoher Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Gebühren stellt sie eine ernsthafte Konkurrenz für Ethereum und andere Netzwerke dar.

Als erste Layer-2-Chain auf Solana zielt Solaxy darauf ab, die Skalierungsprobleme der Blockchain zu lösen, die als größtes Hindernis für weiteres Wachstum gelten. Die Zahlen sprechen für sich: Ob neue Adressen, tägliche Transaktionen oder aktive Nutzer – Solana setzt sich gegen andere führende Blockchains durch.

Solana-ETFs vor dem Start – Messari stuft Solaxy bullisch ein

Sollte Solaxy seine Skalierungsziele erreichen, könnte es Solanas Stellung als zuverlässige Blockchain für Entwickler und Nutzer erheblich stärken. Zudem würde es für Investoren attraktiver, die auf Solana-basierte Projekte setzen. Die Lösung der Überlastungsprobleme könnte Solana zur dominierenden Plattform für kommerzielle Blockchain-Anwendungen machen und Ethereum im DeFi-Bereich herausfordern.

Die institutionelle Akzeptanz wächst aktuell. Die ersten Solana-Futures-Produkte starteten an der Derivatebörse CME, gefolgt von zwei neuen Solana-Futures-ETFs – dem Volatility Shares Solana ETF (SOLZ) und dem Volatility Shares 2X Solana ETF (SOLT).

Laut Messari zählt Solaxy zu den bedeutendsten Innovationen im Solana-Ökosystem.

Das Agave v2.1 Update verbessert die Netzwerkleistung, indem es Blocklimits optimiert und einen Greedy Scheduler einführt, wodurch die Slot-Zeiten unter 400 Millisekunden sinken.

Zukünftige Protokoll-Upgrades sollen die Nachhaltigkeit des Netzwerks steigern, könnten jedoch die Einnahmen kleinerer Validatoren beeinträchtigen.

Solaxy als Layer-2-Lösung nutzt Rollups, um die Effizienz zu steigern, Engpässe zu beseitigen und damit das Wachstum von Solana voranzutreiben.

Ein zusätzlicher Anreiz ist das Staking von $SOLX: Aktuell sind für 12 Monate bis zu 151 Prozent Rendite möglich, abhängig von der Gesamtmenge an hinterlegten Token im Smart Contract.

Solaxy-Entwickler bauen Wallet, Launchpad, Bridge und mehr

Das neueste Entwickler-Update des Solaxy-Teams zeigt erhebliche Fortschritte in der Produktentwicklung. Ein zentrales Ziel ist die benutzerfreundliche Wallet-Integration, um auch technisch weniger versierten Nutzern eine einfache Interaktion mit Solaxy (SOLX) zu ermöglichen. Dafür arbeitet das Team eng mit führenden Wallet-Anbietern zusammen, um eine nahtlose Unterstützung für das Rollup-Verfahren zu gewährleisten.

Rollups bündeln mehrere Transaktionen, bevor sie in der Layer-1-Blockchain gespeichert werden, was Effizienz und Skalierbarkeit verbessert. Parallel dazu laufen Gespräche mit wichtigen Plattformen, um ein zugängliches Launchpad für Token-Starts auf Solaxy bereitzustellen. Dies soll es neuen Projekten erleichtern, auf der Layer-2-Lösung zu starten.

In den vergangenen Wochen konzentrierten sich die Entwickler auf Benchmarking und Optimierung der Solaxy-Infrastruktur. Die aktuellen Verbesserungen umfassen geringere Latenzzeiten, höhere Transaktionskapazitäten, reduzierte Gebühren und eine effizientere Speicherung auf der Solana-Blockchain.

Zusätzlich arbeitet das Team an einer speziellen Bridge-Benutzeroberfläche unter Nutzung des Hyperlane-Repositories. Diese Bridge ermöglicht reibungslose Cross-Chain-Transfers zwischen Solana, Ethereum, Base und Solaxy, wodurch die Netzwerkintegration und Interoperabilität weiter gestärkt werden.

Der Vorverkauf von Solaxy (SOLX) läuft über die offizielle Website, wo Nutzer ihr Wallet verbinden können.

Für aktuelle Updates können Interessierte den offiziellen X und Telegram-Kanäle von Solaxy beitreten, um über Entwicklungen informiert zu bleiben.

Der Kauf ist hier intuitiv möglich – einfach das Wallet verbinden und dann ETH, USDT, BNB oder SOL gegen SOLX tauschen.

