Krypto News: Sony zeichnet NFT-Patent für Blockchaingames auf PlayStation

Bisher investieren Gamer ihre Zeit, ihre Expertise und ihr Geld in den Erwerb von prestigeträchtigen und mächtigen Sammlerstücke in Videospielen. Allerdings können sie diese nicht aus den jeweiligen Systemen herausnehmen und in einem anderen mit demselben Spiel oder in einem anderen Game verwenden. Im schlimmsten Falle wird den Nutzern der Zugriff vollständig verwehrt, wenn ein Spiel abgeschaltet wird. Diese Probleme möchte Sony nun mit seinem neuen Patent lösen. Was es genau beinhaltet und davon zu erwarten ist, soll jetzt im Folgenden näher vorgestellt werden.

Sony Anfänger im Bereich der Blockchaingames

Noch im Jahr 2022 wies Sony die Behauptung eines leitenden Angestellten zurück, dass das Treueprogramm von PlayStation Stars etwas mit NFTs zu tun habe. Denn man kann diese nicht handeln oder verkaufen. Zudem werde keine Blockchaintechnologie und definitiv keine NFTs genutzt. Stattdessen können sich die Nutzer für ihre Gaming-Skills einzigartige digitale Sammlerstücke und Prämien verdienen, was an das Konzept von Play-to-Earn erinnert.

Indessen hat Sony Interactive Entertainment im Stillen vermehrt Patente für NFTs angemeldet, was auf künftige Blockchaingames schließen lässt. Bereits im Jahr 2021 hatte Sony ein anderes NFT-Patent angemeldet, welches jedoch abgelehnt wurde. Die Begründung lag darin, dass die abstrakte Idee sich nicht in eine praktische Anwendung integrieren lasse.

Ebenso erforscht Sony auch die Verwendung der Blockchaintechnologie für die Verwaltung von Musikurheberrechte und im Bereich der Bildung. Zudem hat Sony schon einige Partnerschaften für das Web3 aufgebaut und erste blockchainbasierte Produkte getestet. Außerdem hatte es im November Motion-Tracking-Wearables herausgebracht, mit welchen sich die Avatare mit dem Körper in Echtzeit steuern lassen. Weiter noch baute Sony mit seinem Internetanbieter Sony Network Communications mit Astar eine Partnerschaft auf, um ein Inkubationsprogramm für Unternehmen bereitzustellen, welche sich auf die Erstellung von NFTs und DAOs mit realem Nutzen konzentrieren.

Neues Patent von Sony für NFTs

Nun handelt es sich nach SEGA um einen der ersten Hersteller von Spielekonsolen, welcher sich den Kryptogames widmet. Dieses Mal sollen sie jedoch auch direkt auf einer Konsole verwendet werden.

Das neues Patent wurde von Sony in der vergangenen Woche veröffentlicht. Demnach plant das Unternehmen eine standardisierte digitale Infrastruktur, innerhalb derer die Nutzer digitale Assets in Form von NFTs besitzen und über verschiedene Videospielplattformen austauschen können. Das Eigentum an diesen NFTs kann nachträglich auch an andere Nutzer übertragen sowie generationsübergreifend genutzt werden.

Diese Assets sollen Skins, Kunstwerke, Avatare, Waffen und sogar Fähigkeiten innerhalb der Games umfassen. Ebenso ist geplant, dass sich diese mithilfe eines Netzwerks von der PlayStation mit Konsolen von anderen Herstellern verbinden lassen können, wie von Xbox und Nintendo. Zudem sollen sie sich auch Smart-TVs, Mobilgeräte, Computern sowie VR- und AR-Headsets nutzen lassen können.

Vergütet werden diese beispielswiese für Siege in E-Sports-Turnieren. Zudem soll bei ihnen auch verhindert werden, dass Spieler Aufgaben wiederholen und dieselben NFTs mit verschiedenen Produkten oder Spielen verdienen.

Die Gründe für den Schritt liegen nach Aussagen des Teams von Sony in den technologisch unzureichenden Systeme von heutigen Spielkonsolen. Denn auf diese Weise lassen sich die Vermögenswerte nicht über verschiedene Spiele und Plattformen nutzen. Dies ist auch das Problem traditioneller In-Game-Objekte, da sie bisher in geschlossene Ökosysteme verwendet werden. Dabei sind die In-Game-Assets an ein zentrales Konto oder einen Server gebunden. Dieses Problem soll jedoch nun mithilfe der Blockchaintechnologie gelöst werden.

Während sich Sony mit seinem PlayStation-Network-Ökosystem von dem anderer Konsolenhersteller isoliert hatte, öffnet es sich indessen immer mehr. Bereits der Erfolg des Free-to-Play-Games Fortnite von Epic Games hatte Sony zum Umdenken bewegt. Dabei hatte sich das Unternehmen aufgrund von Nutzerwünschen dann doch für das plattformübergreifende Cross-Play entschieden. Mithilfe der Blockchaintechnologie geht Sony nun noch einen Schritt weiter.

Weitere neue Blockchaingames

Es gibt jedoch auch noch eine Vielzahl weiterer Entwickler, welche von der Renaissance der Blockchaingames profitieren wollen. Einige der neusten Projekte finden sich im Folgenden:

Fight Out (FGHT)

Fight Out bringt die Welt des echten Sports mit dem Metaversum zusammen und erzeugt eine digitale Welt für Sportbegeisterte. Innerhalb dieser werden sie von ihrem persönlichen Avatar repräsentiert, welcher sich entsprechend den sportlichen Leistungen aus dem echten Leben entwickelt. Innerhalb des Metaversums können die Nutzer gegen andere Sportler aus der ganzen Welt antreten, um sich somit Kryptowährungen als Belohnungen sowie Anteile der Wetteinsätze über das interne Wettsystem zu verdienen. Genutzt werden kann es in den eigenen Hightech-Fitnesscentern von Fight Out oder von zu Hause. Entwickelt wird das Projekt von einem Team aus unter anderem weltbekannten Sportlegenden und Proficoaches.

RobotEra (TARO)

In RobotEra können die Nutzer ihre eigene Welt mithilfe der kostenlosen Entwicklertools erschaffen. Denn mit ihnen lassen sich selbst von Anfänger in kurzer Zeit ansehnliche Resultate erzeugen. Diese Vermögenswerte können für komplexere Entwicklungen genutzt oder auf dem eigenen Marktplatz an andere Nutzer verkauft werden. Geboten wird in der virtuellen VR-Erlebniswelt unter anderem Gaming, Kunst, Events, Onlineshopping, Remote Work und vieles mehr. Ebenso beinhaltet RobotEra auch eine komplexe NFT-Wirtschaft mit Rohstoffförderung, Vermietung, Handel, Eintrittskarten und vielem mehr.

Tamadoge (TAMA)

In Anlehnung an das Kultspiel Tamagotchis aus den 1990er-Jahren ist der Memecoin Tamadoge entstanden. Wie auch in dem Vorläufer müssen sich die Nutzer um Pflege, Zucht und Training eines Haustieres kümmern. Auf diese Weise entwickeln sich die NFT-Hund dann von einem Welpen bis zu einem starken ausgewachsenen Hund, um sich somit besser in den Wettkämpfen behaupten und somit über die Ranglistenplätze Kryptowährungen zu verdienen. Überdies ist um Tamadoge auch eine eigene GameFi-Spieleplattform entstanden, welche verschiedene Genres wie Arkadespiele, VR und 3D unterstützen will. Bisher wurden schon die ersten vier Games veröffentlicht, wobei weitere in Kürze folgen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.