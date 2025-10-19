Krypto News: US-Notenbank mit Geldflut? Warum Bitcoin profitieren könnte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin zeigt sich am Sonntag freundlich und legt in den letzten 24 Stunden um mehr als zwei Prozent zu, wodurch der Kurs wieder über die Marke von 109.000 US-Dollar steigt.

Kurzfristig hellt sich damit die Stimmung im Kryptomarkt leicht auf, während langfristig mehrere potenzielle Kurstreiber in Sicht bleiben.

Ein entscheidender Impuls könnte schon bald von der Federal Reserve ausgehen: In rund zehn Tagen tagt das FOMC erneut, der Markt rechnet mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Weitere Zinssenkungen sind Konsens, doch auch dies ist möglicherweise nur der Beginn einer neuen Liquiditätswelle, von der Bitcoin profitieren könnte.

Von QT zu QE: Bitcoin-Experte erwartet Comeback von Liquidität

Eine neue Analyse vom Krypto-Experten Preston Pysh beschreibt eine entscheidende Wende in der US-Geldpolitik. Mit dem Satz „QT is dead. QE is next“ verweist er darauf, dass die Phase der quantitativen Straffung (QT), also das aktive Abschmelzen der Federal-Reserve-Bilanz, bald enden dürfte. Die quantitative Lockerung (QE) stehe seiner Meinung nach unmittelbar bevor. Zuletzt gab es bereits diesbezügliche Andeutungen von Jerome Powell.

Ein zentraler Hinweis sei ferner die Entleerung des Reverse-Repo-Markts (RRP). Dieser Markt diente Banken und Geldmarktfonds lange als Ventil, um überschüssige Liquidität kurzfristig bei der Fed zu parken. Da die dortigen Bestände nun nahezu aufgebraucht sind, wird sichtbar, dass dem Finanzsystem kaum noch überschüssiges Kapital zur Verfügung steht. Gleichzeitig liegen die Bankreserven bei weniger als 10 Prozent des US-BIP. Dies ist ein ungewöhnlich niedriger Wert. Dieser signalisiert, dass die Liquiditätspuffer im Bankensystem dünn geworden sind.

QT is dead. QE is next.

RRP is empty. Bank reserves <10% of GDP.

SOFR > EFFR.

2019 repo playbook—only bigger.

This ends with QE → YCC.

Own what can’t be printed: Bitcoin and gold.



Awesome newsletter from @jameslavish this morning. — Preston Pysh (@PrestonPysh) October 19, 2025

Ebenfalls spannend ist insoweit, dass die SOFR (Secured Overnight Financing Rate) inzwischen über der EFFR (Effective Federal Funds Rate) liegt. Dieses Verhältnis gilt als Frühwarnzeichen für Stress im kurzfristigen Geldmarkt, genau wie vor der Repo-Krise von 2019, als die Fed einschreiten musste, um den Liquiditätsfluss zwischen Banken aufrechtzuerhalten.

Pysh erwartet daher eine Neuauflage dieses Szenarios, nur in größerem Maßstab: QE zur Stabilisierung der Liquidität, gefolgt von einer Zinskurvenkontrolle, um langfristige Zinsen zu deckeln. Damit würde die Fed aktiv in die Zinsstrukturkurve eingreifen, um Staatsfinanzierung und Kreditmärkte zu stützen. Seine Schlussfolgerung: In einer Welt unbegrenzter Geldschöpfung gewinnen knappe Vermögenswerte an Bedeutung.

Wenn die Drucker wieder anlaufen, reagiert Bitcoin zuerst

Während Preston Pysh auf die absehbare Rückkehr zu expansiver Geldpolitik hinweist, bringt Jack Mallers denselben Gedanken auf den Punkt als bullisches Argument für Bitcoin. Damit erinnert er daran, dass Bitcoin historisch immer der erste Profiteur war, sobald neue Liquidität ins Finanzsystem floss.

Remember, Bitcoin is the most sensitive to liquidity. It moves first. It’s a truth machine.



Yields are puking, spreads blowing out, and banks are stressed.



Bitcoin is working. It smells trouble.



When they’re forced to print, it’ll move first again, and outperform everything. pic.twitter.com/DoJPrkKG3m — Jack Mallers (@jackmallers) October 17, 2025

Mallers beschreibt die aktuelle Lage klar. Sinkende Renditen, wachsende Risikoaufschläge und Spannungen im Bankensektor seien Anzeichen dafür, dass die Märkte zunehmend auf eine geldpolitische Lockerung zusteuern. Genau dieses Umfeld schuf in früheren Zyklen regelmäßig die Basis für starke Bitcoin-Rallyes.

Wenn die Zentralbanken gezwungen sind, erneut Liquidität bereitzustellen, um das Finanzsystem zu stabilisieren, rechnet Mallers damit, dass Bitcoin als erster reagiert. Bitcoin gilt als der direkteste Seismograph für Geldflüsse, sensibel für jede Veränderung in der globalen Liquidität.

Every major Fed balance sheet expansion has aligned with a Bitcoin bull market.



Powell’s latest comments hint at the end of QT and a return to QE — which would mark the fourth such instance in BTC’s history.



Full breakdown in my article (link below): pic.twitter.com/wsRAjFbSnx — Matt Crosby (@MattCrosbyPro) October 16, 2025

Auch der Analyst Matt Crosby zeigt sich deshalb ausgesprochen bullisch für Bitcoin, weil er in den aktuellen Signalen der Federal Reserve einen Wendepunkt erkennt. Crosby verweist darauf, dass jede frühere Phase der Bilanzausweitung der Fed – also in den Jahren 2013, 2018 und 2020 – mit einem massiven Bitcoin-Bullenmarkt zusammenfiel. Sollte Fed-Chef Jerome Powell tatsächlich erneut auf Quantitative Easing umschwenken, wäre dies laut Crosby der vierte große Liquiditätsschub in der Bitcoin-Geschichte, mit entsprechend starkem Kurspotenzial.

