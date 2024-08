Krypto News: VanEck geht nun von Erholung für Bitcoin aus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach einer Phase der Unsicherheit im Kryptomarkt äußert sich VanEck optimistisch zur zukünftigen Entwicklung von Bitcoin. Der Leiter der Abteilung für Digital Assets Research bei VanEck, Matthew Sigel sieht Anzeichen für eine bevorstehende Erholung des Bitcoin-Kurses. In einem kürzlichen Interview hob er die jüngsten Herausforderungen hervor, die den Kurs von Bitcoin belasteten, zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Kryptowährung bald wieder an Stärke gewinnen könnte.

Matthew Sigel von VanEck hält kommende Bitcoin-Rallye für sehr wahrscheinlich

Matthew Sigel ist der Leiter der Digital Asset Research bei VanEck, einer Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von 108 Milliarden US-Dollar. Er teilte in einem kürzlich geführten Interview mit CNBC seine optimistische Einschätzung zur kommenden Bitcoin-Rallye. Sigel erklärte, dass Bitcoin in den vergangenen Monaten unter Druck stand, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sei, darunter das Auflösen von Carry Trades und eine erhöhte Korrelation mit dem Nasdaq, die auf ein Zweijahreshoch gestiegen ist. Die Entwicklungen haben zu einer Serie von niedrigeren Höchst- und Tiefstständen bei Bitcoin geführt, was den jüngsten Abwärtstrend verstärkt hat.

JUST IN: $108 billion VanEck’s Matthew Sigel tells CNBC that all the big #Bitcoin selling is behind us



“Bitcoin really hits its stride at that point, so we’re buyers here, we think it recovers”



pic.twitter.com/9CIoFrYiSt — DAZ (@Razzledazzle737) August 20, 2024

Darüber hinaus trugen auch Verkäufe von Bitcoin-Beständen durch die deutsche und die amerikanische Regierung sowie die Abwicklung von Zahlungen an Gläubiger im Zusammenhang mit den Insolvenzen von Mt. Gox und Genesis zum Verkaufsdruck bei. Trotz dieser Herausforderungen ist Sigel der Ansicht, dass der Großteil dieses Verkaufsdrucks nun hinter uns liegt. Er betonte, dass es sich hierbei um ein typisches saisonales Muster handelt, bei dem Bitcoin in den ein bis drei Monaten nach einem Halving-Event, wie dem im April, oft Schwierigkeiten hat, sich dann aber in der Regel stark erholt, wenn sich die Marktbedingungen stabilisieren.

Sigel wies auch darauf hin, dass Bitcoin in der Vergangenheit nach derartigen Phasen oft eine beeindruckende Erholung erlebte, insbesondere in Zeiten politischer Unsicherheit, wie sie vor den anstehenden Wahlen in den USA zu erwarten ist. Seiner Meinung nach könnte Bitcoin in den kommenden Monaten eine ähnliche Entwicklung durchlaufen, da die Geschichte zeigt, dass der Markt nach solchen Ereignissen oft neue Höhen erreicht. Aus diesem Grund bleibt Sigel optimistisch und sieht jetzt eine gute Gelegenheit, Bitcoin zu kaufen, in der Erwartung, dass der Markt sich erholen wird.

So steht es aktuell um den Bitcoin

Angesichts der politischen Prognosen von VanEck ist es sinnvoll, einen genaueren Blick auf die aktuelle Kursentwicklung von Bitcoin zu werfen. Wie bereits im Interview thematisiert, durchläuft Bitcoin seit dem Erreichen seines neuen Allzeithochs Anfang März bei 74.000 $ eine Phase der Konsolidierung und mehrere Korrekturen. Nach dem Erreichen dieses Höchststands fiel der Kurs zunächst in Richtung 60.000 $ zurück und bewegte sich eine Zeit lang in einer Konsolidierungsphase zwischen 60.000 $ und 70.000 $. Ein erneuter Versuch, die 70.000 $-Marke nachhaltig zu überwinden, scheiterte jedoch, was zu einer tieferen Korrektur führte, die den Kurs zeitweise auf unter 50.000 $ drückte.

Glücklicherweise folgte darauf eine rasche Erholung, die den Bitcoin-Wert in einer V-förmigen Bewegung wieder über 60.000 $ katapultierte. Seit etwa zehn Tagen schwankt der Kurs nun in einer neuen Konsolidierungsphase zwischen 56.000 $ und 62.500 $. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung von Bitcoin, der größten Kryptowährung, bei rund 1,2 Billionen $. Das Handelsvolumen hat sich ebenfalls erholt und liegt mit knapp 30 Milliarden $ in den letzten 24 Stunden wieder auf einem ansteigenden Niveau.

Quelle: CoinMarketCap.com

Im Monatsvergleich steht Bitcoin zwar noch mit einem Minus von 8,6 % da, jedoch verzeichnete er im Wochenvergleich bereits ein Plus von 2,9 %. Innerhalb der letzten 24 Stunden konnte der Kurs sogar um knapp 4 % zulegen, was den aktuellen Wert auf 60.800 $ anhebt. Für Bitcoin ist es jetzt von entscheidender Bedeutung, die 60.000 $-Marke nachhaltig zu verteidigen und möglichst bald den Widerstand bei 62.500 $ zu überwinden. Gelingt dies, könnte Bitcoin wieder in die Konsolidierungsphase zwischen 60.000 und 70.000 $ eintreten, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Kurs in den kommenden Tagen und Wochen erneut in Richtung 70.000 $ steigt.

Sollte Bitcoin jedoch erneut an der 70.000 $-Marke scheitern, könnte eine weitere tiefe Korrektur folgen. Umgekehrt könnte das Überwinden dieser Marke ein neues Allzeithoch einläuten, was die vielen optimistischen Analystenprognosen, die Bitcoin noch in diesem Jahr bei über 100.000 $ und in den kommenden Jahren sogar bei 500.000 $ oder mehr sehen, realistischer erscheinen lassen würde. Zunächst muss Bitcoin jedoch die 60.000 $-Marke verteidigen; andernfalls droht ein erneuter Rücksetzer in Richtung 55.000 $.

Angesichts der derzeit noch unsicheren Kurssituation und des eher begrenzten Aufwärtspotenzials von Bitcoin, interessieren sich immer mehr Anleger für innovative Investitionsalternativen. Ein aktuelles Beispiel für eine solche Alternative ist der neue Memecoin DAWGZ, der ebenfalls großes Potenzial verspricht.

Neuer Memecoin DAWGZ stellt jetzt interessante Investitionsalternative zu BTC dar

Der neue Meme-Coin DAWGZ stammt aus dem vielversprechenden Base Meme Coin Projekt Base Dawgz und baut auf der immer populärer werdenden Base-Blockchain von Coinbase auf. Anders als viele andere erfolgreiche Base Meme Coins wie BRETT beschränkt sich DAWGZ jedoch nicht nur auf die Base-Blockchain, sondern verfolgt einen sogenannten Multi-Chain-Ansatz. Dies bedeutet, dass der Coin auch auf anderen führenden Blockchains wie Ethereum, Binance, Avalanche und Solana verfügbar ist. Der Ansatz erweitert die Reichweite von Base Dawgz erheblich und könnte dazu führen, dass das Projekt schneller an Popularität gewinnt und eine vielschichtige Community aus verschiedenen Bereichen des Krypto-Space aufbaut.

Derzeit befindet sich Base Dawgz noch in einer sehr frühen Phase, und der Coin DAWGZ hat sein erstes offizielles Börsenlisting noch vor sich. Aktuell kann der Coin lediglich im Pre-Sale über die offizielle Website des Projekts zu einem stark vergünstigten Preis von 0,008173 $ erworben werden, bevor er dem restlichen Markt zugänglich gemacht wird. Trotz der frühen Phase des Projekts haben Investoren bereits über 2,97 Millionen $ in Base Dawgz investiert, was das große Interesse am Coin verdeutlicht.

Quelle: BaseDawgz.com

Ein entscheidender Faktor für den großen Hype um DAWGZ ist sicherlich die Möglichkeit, durch das Staking des Coins hohe jährliche Renditen von bis zu über 800 % zu erzielen. Die Renditen werden zwar voraussichtlich sinken, sobald mehr Coins im Staking-Vertrag von Base Dawgz gebunden sind, doch es ist wahrscheinlich, dass auch weiterhin hohe zweistellige Renditen möglich bleiben. Bisher wurden bereits über 36 % aller gekauften Coins gestakt.

Ebenfalls ein Aspekt, der zur schnell wachsenden Popularität von Base Dawgz beiträgt, ist die innovative Social-Media-Kampagne des Projekts. Dabei kommt ein sogenannter “Refer and Earn”-Ansatz zum Einsatz, bei dem Anleger für das Erstellen von Memes und anderen Social-Media-Inhalten belohnt werden können. Es reicht bereits aus, den eigenen X-Account mit der offiziellen Website von Base Dawgz zu verbinden und anschließend mit dem Erstellen von Inhalten zu beginnen. Für diese Aktivitäten erhalten Anleger Punkte, die später in DAWGZ-Tokens umgewandelt und an die Wallets der Unterstützer transferiert werden.

Das Projekt hat zudem bereits einen sorgfältigen Audit durchlaufen, der die Sicherheit und Korrektheit des Codes bestätigt hat. Diese Faktoren, zusammen mit dem innovativen Ansatz und den attraktiven Renditemöglichkeiten, dürften den Hype um DAWGZ weiter anheizen und könnten dem Projekt in Zukunft erhebliches Wachstum bescheren.

