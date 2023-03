Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine aufregende Woche geht zu Ende, eine nicht weniger turbulente Woche könnte uns bevorstehen. Denn ursprünglich sah alles so aus, als ob die Kapitalmärkte heute Morgen deutlich leichter in die nächste Handelswoche starten. Nun beruhigt sich die Situation in den USA zunehmend, eine neue Bankenkrise scheint (vorerst) abgewendet. Die Futures notieren stark im Plus, der Bitcoin pumpte in den letzten Stunden um fast 10 % und notiert aktuell wieder bei 22.500 $. Doch welche Krypto News werden die kommende Woche wichtig? Fünf ausgewählte Krypto Nachrichten im schnellen Überblick.

1. Drohende Finanzkrise in den USA: Wie geht’s nach Silvergate, Silicon Valley & Signature Bank weiter?

Die Silicon Valley Bank erlebte in der vergangenen Woche einen dramatischen Zusammenbruch. Die Inflationsbekämpfung der Fed durch aggressiv steigende Zinsen deckt augenscheinlich erste Schwachstellen im Finanzsystem auf. Die auf Startups spezialisierte SVB blickte nämlich auf einen fortlaufend sinkenden Wert der Anleihen, aufgrund der höheren Zinsen. Aufsichtsbehörden griffen zuletzt ein und schlossen die Bank. Nachdem bereits bei der Krypto-Bank Silvergate die Liquidation verkündet wurde, folgte also SVB. Am Sonntag verkündete man dann noch das gleiche Vorgehen bei der Signature Bank.

JUST IN: Signature Bank $SBNY has been officially closed down by state authority. — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) March 12, 2023

Die US-Behörden haben mittlerweile öffentlich erklärt, dass die Einlagen der Bank sicher sind und für Stabilität gesorgt wird. Trotzdem hat der rasche Zusammenbruch die Märkte erschüttert und insbesondere Bank-Aktien in eine massive Korrekturbewegung gestürzt. Die heutige Reaktion vom Markt bleibt spannend.

NEWS: US Treasury, Federal Reserve, and FDIC have just released a joint statement.



They have "approved actions enabling the FDIC to complete its resolution of Silicon Valley Bank, Santa Clara, California, in a manner that fully protects all depositors. Depositors will have… https://t.co/P9kaVzJVOU pic.twitter.com/7mjunhFOlR — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) March 12, 2023

2. US-Inflationsdaten: Was macht die Fed?

Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank steckt die US-Notenbank in einer Zwickmühle Einerseits muss sie weiterhin gegen die Inflation vorgehen, andererseits muss sie auch für Stabilität im Finanzsystem sorgen. Nun gibt es am Dienstag neue Inflationsdaten, die wohl maßgeblich für die nächste Fed-Zinsentscheidung am 22. März sein dürften. Die Wahrscheinlichkeit eines großen Zinsschrittes ist jedoch nach der Bankenpleite deutlich gesunken. Ökonomen gehen im Konsens nun davon aus, dass die monatliche Inflationsrate im Februar um 0,4 % steigt, was einem jährlichen Zuwachs von 6,0 % entsprechen würde.

Key Dates to Watch in March



10 Mar: US Non-farm Payrolls

10 Mar: Mt. Gox Distribution

14 Mar: #CPI Data Release

15 Mar: #PPI Data Release

21/22 Mar: #FOMC Meeting

30 Mar: GDP Report



What dates are you watching? — CoinGecko (@coingecko) March 6, 2023

3. EZB mit Zinsentscheidung: Weitere 50 Basispunkte eingepreist

Die Europäische Zentralbank steht unter Druck, denn die Inflation stellt sich in der Eurozone als hartnäckig dar. Nun dürfte die EZB die Zinsen erneut um 50 Basispunkte anheben und wahrscheinlich auch schon für die nächste Sitzung im Mai einen weiteren deutlichen Anstieg um 0,5 Prozentpunkte andeuten. Die Zentralbank betonte zuletzt vehement, dass weitere Erhöhungen notwendig seien, um endlich eine restriktive Wirkung zu erzeugen. Denn bis dato bleiben die Anzeichen überschaubar, die eine Stabilisierung der Kerninflation indizieren.

Inflationsrate für Februar in Deutschland bei 8,7%.

Dürfte also für die #EZB noch Gründe geben die #Zinsen noch weiter zu erhöhen. #Aktien #Börse #Banken



Quelle: DeStatis — Letmoneywork I #Aktien I #Dividenden (@Letmoneywork050) March 10, 2023

4. Cosmos (ATOM): Wichtiges Upgrade am 15. März – mehr Sicherheit für Cosmos

Die Cosmos-Community hat mit einer überwältigenden Mehrheit von 99,99 % für die Integration von „Replicated Security (RS)“ gestimmt. Dieses Upgrade soll nun mit dem v9-Lambda-Upgrade am 15. März 2023 implementiert werden. RS ist die erste Version von Cosmos neuer Interchain-Sicherheitsfunktion (ICS).

Cosmonauts get ready for Replicated Security! #Prop187 just passed, the Cosmos Hub will perform the V9 Lambda upgrade on the 15th March!



Validators prepare your engines for this historic moment, follow the live countdown at https://t.co/9lu4Xmf8n6 pic.twitter.com/llK88LGpGq — Cosmos Hub (@cosmoshub) March 7, 2023

In den letzten zwei Jahren verzeichnete das Cosmos-Ökosystem ein starkes Wachstum. Durch die Implementierung von RS und anderen Interchain-Features können die Nutzer im Cosmos-Ökosystem möglicherweise schon bald von einer höheren Liquidität profitieren.

Technisch gesehen konnte sich ATOM seit den Tiefstständen im Juni 2022 bei 6 $ deutlich erholen. Heute notiert der Coin rund 8,3 % im Plus, ein aufsteigendes Dreieck hat sich langfristig gebildet. Ein Ausbruch über die Widerstandsniveaus von 14-16 $ könnte dazu führen, dass ATOM mittelfristig deutlich stärkere Kursgewinne verzeichnet.

5. Letzte Chance: Preisanhebungen bei 10x Krypto-Presales – LHINU, FGHT & CCHG

Bei einigen vielversprechenden Krypto-Presales stehen in der kommenden Woche weitere Preisanhebungen an. Deshalb sollten sich Früh-Investoren nun beeilen, wenn sie in einen bestimmten Coin investieren wollen. Denn dann kann man sich noch mehr Buchgewinne vor dem ICO sichern und somit einen ordentlichen Sicherheitspuffer beim Start in den öffentlichen Handel haben. Diese drei Krypto-Presales zeigen aktuell eine hohe Dynamik und werden in den nächsten Tagen ihre Preise anheben.

Love Hate Inu: Die erste Phase von Love Hate Inu – dem neuen Meme-Coin mit Utility – endet in weniger als fünf Tagen. Wer LHINU noch zum günstigsten Preis kaufen möchte, muss somit schnell sein. Bereits fast 400.000 $ Kapital wurden in nur vier Tagen Vorverkauf eingesammelt. Die zukunftsträchtige Verbindung von demokratischen Meinungsumfragen mit einem Meme-Branding weckt Fantasie – schließlich handelt es sich bei Online-Umfragen um eine wachstumsstarke Zielbranche.

Fight Out: Rund vier Tage dauert es bei Fight Out bis zu einer der letzten Preisanhebungen. Dann wird sich der Preis der Move-2-Earn-Kryptowährung von 0,0285 $ auf 0,0309 $ verteuern – am Ende des Vorverkaufs am 31.03. erreicht man den finalen Preis von 0,0333 $, sodass immer noch Buchgewinne im deutlich zweistelligen Bereich möglich sind. Fight Out hat die Herausforderungen von STEPN & Co. erkannt und schafft nun ein innovatives Move-2-Earn-Ökosystem, mit Fitnessstudios, Web3-App, Avataren, Rewards, Metaverse und vielem mehr.

C+Charge: Noch rund 48 Stunden können ESG-Investoren die nachhaltige Kryptowährung C+Charge für 0,019 $ kaufen, bevor der Preis auf 0,020 $ angehoben wird. Das grüne Krypto-Projekt setzt auf eine innovative Plattform, die das Ladenetzwerk für elektrische Fahrzeuge optimieren soll. Während das Burning-Programm CCHG zu einem deflationären Asset macht, hat man in der letzten Woche schon die Beta-Version der Web-App veröffentlicht.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.