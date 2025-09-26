Krypto News Vorschau: Kommt es zum Shutdown der USA?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt zeigt am Wochenende wenig Bewegung. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich weiterhin um die 109.000 Dollar Marke und bei Ethereum gelingt es den Bullen nicht, die 4.000 Dollar Marke nachhaltig zu durchbrechen. Auch die meisten Altcoins notieren heute tiefer als vor einer Woche. Die Unsicherheit der Marktteilnehmer ist deutlich zu spüren und in der kommenden Woche könnte sich die Lage nochmal verschlechtern. Politische Entwicklungen in den USA schaffen alles Andere als Stabilität und Zuversicht.

Shutdown droht

Wie so oft, wenn in der Politik gestritten wird, geht es ums Geld. Im Bezug auf das Haushaltsbudget der USA konnten sich die Demokraten mit Trump bisher nicht einigen und es sieht auch nicht so aus, als würde eine Einigung unmittelbar bevorstehen. Wenn es bis zum kommenden Mittwoch nicht zu einer Lösung kommt, wird es schwierig, an neues Geld zu kommen, weshalb den USA der Shutdown droht.

https://twitter.com/inspirdanalyst/status/1972229682839060513

Zuletzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Shutdown kommt, auf dezentralen Prognose-Plattformen wie Polymarket zwar etwas gesunken, allerdings erwartet immer noch mehr als die Hälfte der Nutzer diesen Schritt. Das würde bedeuten, dass zahlreiche Behörden ihre Arbeit bis zu einer Einigung einstellen müssten und viele Beamte vorübergehend kein Gehalt bekommen würden.

Für die Finanzmärkte sind das natürlich keine guten Nachrichten. Erstens können Marktteilnehmer Unsicherheit nicht ausstehen, was meist zu sinkenden Kursen führt, zweitens dürfte dann auch deutlich weniger Kapital zum Investieren übrig bleiben. Viele könnten sogar gezwungen sein, ihre Reserven in Anspruch zu nehmen und Assets zu verkaufen, was am Krypto- und Aktienmarkt zu weiter fallenden Kursen führen könnte. Es gibt allerdings eine Handvoll Altcoins, bei denen die Stimmung nach wie vor extrem bullish ist. Einer davon ist Snorter ($SNORT).

Jetzt mehr über Snorter erfahren.

Snorter explodiert auf 4 Millionen Dollar

Snorter zählt aktuell zu den spannendsten Projekten im Meme Coin Sektor, weil es den typischen Hype mit einem echten Anwendungsfall verbindet. Im Mittelpunkt steht ein Trading Bot, der direkt in den Telegram-Messenger integriert ist. Damit können Anleger Meme Coins so einfach wie nie zuvor handeln, ohne auf komplizierte dezentrale Börsen zurückgreifen zu müssen. Diese einfache Bedienung macht Snorter sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader interessant, die Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz legen.

Der Bot ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die den Handel sicherer und professioneller machen. Dazu gehören eine Sniper-Funktion, mit der neue Coins sofort beim Launch gekauft werden können, Copy Trading, Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sowie ein Smart-Contract-Scanner. Bevor ein Trade ausgeführt wird, überprüft Snorter den jeweiligen Contract und kann so viele Rugpulls und Honeypots im Vorfeld identifizieren. Dadurch bietet das Projekt nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Schutz vor typischen Risiken im Meme-Coin-Markt.

($SNORT Token-Vorverkauf – Quelle: Snorter Token Website)

Das Herzstück von Snorter ist der $SNORT-Token, der sich aktuell noch in der Presale-Phase befindet. Schon jetzt sind über 4 Millionen Dollar in das Projekt geflossen, was auf eine starke Nachfrage hindeutet. Zusätzlich können die Token gestakt werden, wodurch Anleger ein passives Einkommen erzielen können. Gerade in der Anfangsphase sind die Renditen besonders attraktiv, da nur wenige Token im Protokoll gebunden sind. Analysten gehen aufgrund der hohen Nachfrage davon aus, dass der $SNORT-Kurs nach dem Launch schnell durch die Decke gehen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SNORT im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.