Krypto News Vorschau: Was nächste Woche wichtig wird

Die bearische Stimmung am Kryptomarkt ist verflogen. Die Bitcoin-Verkäufe durch die deutsche Bundesregierung geraten in Vergessenheit und der Bitcoin-Kurs bewegt sich um die 67.000 Dollar Marke. Es gibt auch einige Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass der Kurs in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter steigen könnte. Anleger, die informiert sind, können sich so durchaus einen Vorteil verschaffen. Auch in der nächsten Woche passiert wieder einiges, das es sich zu beobachten lohnt.

Markteinführung Ethereum ETFs

Das wohl wichtigste Ereignis, das in der nächsten Woche stattfindet, ist die Markteinführung der Ethereum ETFs. am 23. Juli werden die börsengehandelten Fonds starten. Anleger sollten die Entwicklungen in den ersten Tagen genau beobachten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Nachfrage hier ähnlich hoch ist wie bei den Bitcoin ETFs, wie sich das die meisten erhoffen.

Viele erhoffen sich auch, dass durch die börsengehandelten Fonds eine Altcoin Ralle startet, bei der viele Kryptowährungen Bitcoin in Bezug auf die Rendite weit hinter sich lassen. Es wird angenommen, dass vor allem bekannte Ethereum Token wie UNI, PEPE oder FLOKI zu den großen Gewinnern dieser Altcoin Season gehören.

Mt. Gox Auszahlungen

Die Auszahlungen der Gläubiger der insolventen Kryptobörse Mt. Gox läuft bereits. Bitcoin im Wert von Milliarden Dollar werden den Investoren zurückgezahlt und da diese über 10 Jahre auf ihre Coins warten mussten, ist davon auszugehen, dass die meisten verkaufen werden. Die Kryptobörse Kraken hat Kunden bereits informiert, dass die Coins angekommen sind und die Auszahlung ein bis zwei Wochen dauern wird.

Da die Nachricht in dieser Woche an die Kunden ausgesendet wurde, sollten Anleger in der nächsten Woche also genau hinschauen. Die Auszahlung der Mt. Gox Gläubiger gilt als eines der letzten möglichen bearishen Ereignisse vor dem großen Bullrun, der von den meisten Experten erwartet wird.

Bitcoin 2024 Konferenz

Die Bitcoin 2024 Konferenz ist wohl das größte Krypto-Event in diesem Jahr. Die Sprecher könnten kaum prominenter sein und viele Anleger erhoffen sich dort die eine oder andere Ankündigung, die sich bullish auf den Bitcoin-Kurs und den gesamten Kryptomarkt auswirken könnte. Vor allem Donald Trump könnte den Markt – je nachdem, was er zu sagen hat – stark beeinflussen.

Speakers at Bitcoin 2024 Conference 26-27 July 2024 pic.twitter.com/cG4tdX1qu7 — MartyParty (@martypartymusic) July 20, 2024

Die Konferenz findet vom 25. – 27. Juli statt und hat schon in früheren Jahren die eine oder andere Ankündigung mit sich gebracht, die starken Einfluss auf den Kryptomarkt hatte, wie die Einführung von Bitcoin als Landeswährung in El Salvador.

Preiserhöhung im Base Dawgz ICO

Wer sich mit Meme Coins befasst, dürfte am Initial Coin Offering (ICO) von Base Dawgz nur schwer vorbeigekommen sein. Der Meme Coin hat in der Vorverkaufsphase schon über 2,6 Millionen Dollar umgesetzt. Während des Presales können Anleger die $DAWGZ-Token noch direkt von den Entwicklern kaufen, wobei der Preis alle 7 Tage um 5 % steigt.

(Base Dawgz Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Neben mehreren Preiserhöhungen bis zum Handelsstart an den Börsen, die frühen Käufern einen Buchgewinn einbringen, überzeugt Base Dawgz mit einem Multi Chain Launch, der von Anfang an klar macht, dass die Entwickler große Pläne haben, da der Coin sowohl auf Base, als auch auf BSC, Avalanche, Solana und Ethereum erhältlich sein wird. Dadurch werden möglichst viele Trader angesprochen, wodurch auch die Chance erhöht wird, dass der Kurs nach dem Launch steigt.

