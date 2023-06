Krypto News: Welche Kryptowährung für unter 1 Euro heute kaufen? Die besten 3 Coins

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Welt der Kryptowährungen ist unübersichtlich und ständig in Bewegung. Aber es gibt auch einige sehr interessante Möglichkeiten für Investoren, die bereit sind, in günstige Coins zu investieren. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die drei besten Kryptowährungen vor, die Sie heute für weniger als 1 Euro erwerben können.

DeeLance – Einzigartiges Business-Metaverse und Freelancer-Marktplatz

Der Trend zur Fernarbeit hat seit Corona noch einmal an Bedeutung gewonnen. In diesem Zusammenhang ergeben sich aber für Unternehmen und Angestellte ein paar Probleme. Denn aufgrund der unterschiedlichen Standards der Anbieter und betrügerischer Aktivitäten leidet die Sicherheit der Nutzer aufgrund wünschenswerter Transparenz. Ebenso sind die Kosten sehr hoch und es gibt bahnbrechende Innovationen, welche die Effizienz und Verbundenheit auf das nächste Level bringen könnten. Jedoch wissen viele noch immer nicht, wie sie am besten von dem aufstrebenden Megatrend des Metaverse am besten profitieren können. Dies könnte sie langfristig jedoch ihre Marktstellung kosten, wie beim Web1 und Web2 zuvor.

Das nächste Zeitalter für Unternehmen und Arbeitnehmer möchte nun das innovative und VC-gestützte Business-Ökosystem DeeLance einleiten. Es setzt sich aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammen, wobei ein Kernelement der dezentrale Marktplatz für Freelancer ist. Auf diesem werden die Mittelsmänner durch die Nutzung einer fortschrittlichen Blockchain eingespart. Somit kann die Effizienz gesteigert und die Kosten auf ein Minimum gesenkt werden. Außerdem sichert die Blockchain dabei vollständig transparent die Nutzungs- und Urheberrechte ab. Ebenfalls lassen sich die NFTs für Immobilien fragmentieren. Hinzu kommt die digitale Arbeitswelt des Metaversums mit fortschrittlichsten Funktionen. So sind in diesem interaktive Fortbildungen, 3D-Präsentationen, Bewerbungsgespräche, Teamarbeit und mehr möglich.

DeeLance konnte über den Vorverkauf schon nach kurzer Zeit Finanzmittel in Höhe von mehr als 1,27 Mio. $ von Investoren einwerben. Überdies hat sich der Risikokapitalgeber Bitgert mit 1,1 Mio. $ an dem von unzähligen renommierten Kryptoanalysewebsites als bester Presale des Jahres bezeichnetem Projekt beteiligt. Aktuell werden die Token noch für 0,038 $ angeboten und es gibt nur noch 2 Phasen, welche bereits in Kürze abgeschlossen sein werden. Daher sollten sich Interessierte beeilen, wenn sie sich Token aus dem exklusiven Vorverkaufsangebot mit 26,32 % Buchgewinnen sichern wollen.

Jetzt frühzeitig in einzigartiges Business-Ökosystem investieren!

Ecoterra – Preisgekröntes ESG-Start-up revolutioniert Klima- und Umweltschutz

Nach der Ansicht der offiziell anerkannten und von den Medien propagierten Wissenschaftler steht die Welt vor bedrohlichen Klima- und Umweltkatastrophen. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang stellt das Recycling dar, um somit das globale Müllproblem zu bekämpfen. Denn bisher wird nur 9 % in Entwicklungsländern und 29 % in Industrieländern recycelt. Die Gründe dafür liegen in den nicht vorhandenen oder mangelhaften Incentivierungen und der ungenügenden Infrastruktur. Jedoch ließe sich damit viel CO₂ einsparen und die Umwelt schonen. Gleichzeitig kann man mit innovativen Ansätzen auch durch die Lösung des Problems mithilfe des Urban Minings eine Goldgrube schaffen.

Genau diesen Ansatz verfolgt das preisgekrönte und bahnbrechende ESG-Start-up Ecoterra. Das von einem Expertenteam aus der Recyclingbranche gegründete Projekt verwendet die Blockchaintechnologie auf unterschiedlichste Weise, um das Potenzial bestmöglich für den Klima- und Umweltschutz zu nutzen. Es setzt sich aus unterschiedlichen Kernelementen zusammen. Dazu gehört das zukunftsweisende Recycle-to-Earn-Verfahren, welches Müll in Kryptowährungen verwandelt. Neben Pfandflaschen sollen auch andere Objekte in lokalen Supermärkten wie Delhaize (Lion) angenommen werden. Somit wird für die nötige Infrastruktur und Motivation gesorgt. Die nachhaltigen Leistungen lassen sich dabei über das Auswirkungsprofil verfolgen. Zudem gibt es einen Marktplatz für CO₂-Emissionsguthaben und Wertstoffe sowie Token für grüne Energie.

Nur noch für kurze Zeit können die begehrten $ECOTERRA-Token über den Vorverkauf mit einem Rabatt erworben werden. Bisher konnte das Projekt schon über 4,85 Mio. einwerben. Fortan können sich schnelle Investoren noch immer 8,11 % Buchgewinne bis zum Abschluss des Vorverkaufs sichern. Allerdings hat das FOMO aufgrund der Adaption von vielen weiteren renommierten internationalen Marken zugenommen. Daher sollte man nicht zu lange warten, wenn man sich die Token günstig sichern möchte.

Jetzt in revolutionäres ESG-Ökosystem investieren!

Launchpad XYZ – Nutzerfreundlichster und bester Web3-Zugang für Massenadaption

Das revolutionäre Potenzial des Web3 wird viele Branchen revolutionieren und ein neues Zeitalter einleiten. Damit die Nutzer jedoch von den vielen Vorteilen optimal profitieren können, muss noch einiges getan werden. Denn viele wissen bisher noch nicht, was sie verpassen und wie sie es am besten nutzen können. Schließlich ist das Web3-Angebot bisher noch stark verstreut und von technischen Hürden sowie teilweise auch betrügerischen Angeboten durchdrungen. Die damit verbundene Komplexität und der nötige Aufwand sowie die erforderliche Expertise haben viele bisher vom Web3 abgeschreckt. Damit die Allgemeinheit optimale von der Macht des Web3 profitieren kann, werden innovativere Lösungen benötigt.

Genau an dieser Stelle setzt das einzigartige Launchpad XYZ mit seinem außergewöhnlichen Konzept an. Es stellt dabei das Portal zum Web3 dar, wobei es den Anwendern den komfortabelsten und nutzerfreundlichsten Zugang bieten soll. In ihm kann das gesamte Angebot gefunden werden, wobei es von dem Launchpad Quotienten mit über 400 Datenpunkten sowie von den Nutzern bewertet wird. Das Besondere an Launchpad liegt an der nahtlosen und interoperablen Web3-Wallet. Sie lässt sich nur mit einer E-Mail oder Telefonnummer nutzen und kann das gesamte Angebot schnell und einfach nutzen. Als eine Art Google des Web3 verdient es umfangreich im B2B- sowie B2C-Bereich.

Obwohl der Vorverkauf erst kürzlich gestartet wurde, konnte das Projekt schon fast 1 Mio. $ von Investoren einwerben. Schon jetzt befindet sich der Presale in der Zweiten von insgesamt 10 Phasen, in welcher die Token aktuell für 0,0445 $ erworben werden können. Jedoch fehlt nur noch rund eine halbe Mio. $, bis der Preis schon auf 0,0460 $ angehoben wird. Mit einem jetzigen Einstieg können sich schnelle Anleger durch die Preisanhebungen bis auf 0,0565 $ noch immer Buchgewinne von bis zu 26,97 % sichern. Allerdings nimmt die Nachfrage mit Bekanntwerden des Projekts zu, sodass es schnell zu Preisanhebungen im Presale kommen kann.

Jetzt in fortschrittliches Web3-Portal investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.