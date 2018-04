Für 105.000 US-Dollar - So nimmt John McAfee Einfluss auf den Kryptomarkt

"CoinMarketCap", eine der wichtigsten Informationsseiten für Krypto-Trader, listet derzeit 1.600 verschiedene Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von rund 279 Milliarden US-Dollar. Wer mit seinem digitalen Coin Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, hat es also offensichtlich sehr schwer - fast die Hälfte aller ICOs im Jahr 2017 scheiterte. Einer der größten Krypto-Bullen, John McAfee, bietet nun aber seine Unterstützung an.

Der heute 72-jährige Geschäftsmann wurde durch die Entwicklung der Antiviren-Software "McAfee" bekannt. Inzwischen zählt er zu den einflussreichsten Social Media-Influencern auf dem Kryptowährungs-Markt.

"Coin of the Day"

Bereits vor rund einem Jahr hatte McAfee mit "Coin of the Day" begonnen. In diesem Rahmen präsentierte der Krypto-Befürworter täglich neue Kryptowährungs-Empfehlungen auf Twitter. Nachdem sein Account allerdings gehackt wurde und McAfee des Öfteren der Beteiligung an Kursbetrug beschuldigt wurde, reduzierte er die Häufigkeit der Tweets.

Due to heavy pressure from crypto adherents, exchanges, developers and every other corner of the earth (and God himself chastised me in my dreams last night), the "Coin of the day" will become "Coin of the week" starting immediately. You can look for it every Monday morning. - John McAfee (@officialmcafee) 26. Dezember 2017

Ein Tweet für 105.000 US-Dollar

Vergangene Woche verkündete John McAfee nun, digitale Währungen im Allgemeinen oder auch spezielle ICOs für Geld per Twitter zu bewerben. Dabei schlägt ein individueller Tweet allerdings mit 105.000 US Dollar - bei 280 verfügbaren Zeichen also 375 Dollar pro Zeichen - zu Buche. Bis zu sieben Tweets können zu diesem Preis erworben werden. Dies legte der Krypto-Bulle kürzlich in einem Tweet offen, um eine gewisse Transparenz zu gewährleisten.

Zu diesem Zweck stellte McAfee außerdem das "McAfee Crypto Team" zusammen, das speziell für die Monetarisierung der Tweets verantwortlich ist. Dieses prüfe stets im Vorfeld, ob die digitale Währung oder das ICO auch McAfees "Vision" entspreche.

"Tweets von John McAfee sind bei weitem die einflussreichsten auf dem Gebiet der Kryptowährungen. Über 50.000 seiner Follower beantworteten eine Reihe von Umfragen über ihre Investitionen und die Verwendung von Kryptowährungen", berichtet das McAfee Crypto Team. Laut Informationen auf der Website sollen 737.000 McAfee-Follower mindestens einmal im Monat digitale Token kaufen, 154.000 davon sollen täglich mit den digitalen Währungen handeln.

We finally wrote down how our promotional tweets work. It's self aggrandizing and ego stroking for us, however, if you're planning an ICO, trying to boost a coin or want to shine a light on your latest project, you should overlook our swollen egos and see:https://t.co/O6TBWrxDzm - John McAfee (@officialmcafee) 30. März 2018

John McAfee und sein Team zeigen sich überaus selbstbewusst, die Investition könne sich allerdings durchaus rechnen, glaubt "Motherboard". Das Magazin für Wissenschaft und Technik verfolgte im Januar dieses Jahres drei Wochen lang die Tweets von McAfee und deren Einfluss auf die Marktleistung. Dabei konnte es eine Korrelation zwischen den Tweets über Kryptowährungen und Höchstständen in der Bewertung feststellen. Auf der Website des McAfee Crypto Teams heißt es, einzelne seiner Tweets hätten bereits Investments in ICOs in Höhe von mehr als einer Million US-Dollar eingebracht. Häufig folgte wenige Zeit nach den Kurszuwächsen allerdings wieder eine Korrektur.

Ist solch ein Tweet wirklich sein Geld wert?

105.000 US-Dollar sind viel Geld für nur einen Tweet. Doch John McAfee erfreut sich gerade in der Krypto-Szene großer Bekanntheit und erreicht mit seinen Nachrichten eine Vielzahl an Menschen - aktuell verfügt er über rund 812.000 Twitter-Follower. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr große Plattformen wie Google oder Facebook inzwischen Krypto-Werbung verbieten, könnten McAfees Tweets hilfreich sein, um mit seinem eigenen digitalen Coin oder ICO aus der Masse herauszustechen.

Allerdings wissen nun viele Menschen, wie viel Geld McAfee dafür verlangt - das könnte dazu führen, dass das Interesse in Zukunft weniger wird. Auch die Glaubwürdigkeit könnte darunter leiden.

