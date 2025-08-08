Kryptomarkt explodiert: Mehr als 310 Milliarden Dollar Kapitalzufluss

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Obwohl der Sommer im Kryptomarkt saisonal gesehen eigentlich eine eher schwache Phase ist, konnten viele kleine und große Coins in den letzten Wochen eine hervorragende Performance abliefern. Während Bitcoin jedoch eher moderat angestiegen ist, erzielten vor allem Ethereum ($ETH), Solana ($SOL), sowie $XRP und zahlreiche andere große Altcoins hohe Zuflüsse, die zu hohen Kurssteigerungen im zweistelligen Prozentbereich geführt hatten. Insgesamt sind in den letzten 7 Handelstagen mehr als 310 Mrd. US-Dollar in den Kryptomarkt geflossen und diese hohen Zuflüsse könnten der Beginn eines neuen Marktzyklus sein.

MASSIVE: $310B added to the crypto market in the last 7 days. pic.twitter.com/91Qrecr2Yk — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 9, 2025

Beginnt hier ein neuer Marktzyklus?

Auffällig ist, dass sich Bitcoin im Verhältnis zu vielen großen Altcoins eher schwach entwickelt hat. Zwar notiert der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung relativ knapp unter seinem Allzeithoch, doch die Kursgewinne der letzten Tage waren eher schwach. Es sieht ganz so aus, als würden viele Anleger derzeit ihre Mittel umschichten.

Davon profitieren $XRP, Solana und Ethereum derzeit stark. Ethereum ist in den letzten 7 Handelstagen dadurch um mehr als 19 Prozent angestiegen und die Marktkapitalisierung liegt wieder oberhalb von einer halben Billion US-Dollar. Zeitgleich fällt derzeit die Bitcoin Dominanz, was ebenfalls ein starker Indikator für einen neuen Marktzyklus ist.

(Die Bitcoin Dominanz fällt in den letzten Tagen, während die von Ethereum derzeit ansteigt – Quelle: coinmarketcap.com)

Die hohen Kursgewinne von Ethereum sowie die fallende Bitcoin Dominanz deuten jeweils auf einen heißen und bei Anlegern sehr begehrten Marktzyklus hin. Die Rede ist von der Altcoin-Season. In dieser steigen verschiedene kleine Coins überproportional stark an. Manche Coins erzielen Gewinne von x10 bis sogar x100 und mehr. Dadurch haben Anleger gute Chancen auf hohe Gewinne. Zumindest, sofern sie auf die richtigen Coins setzen. Allerdings ist auch in der Altcoin-Season Vorsicht gefragt, denn sie ist auch der optimale Nährboden für Scam-Projekte, bei denen Anleger abgezockt werden. Allerdings können sich Trader bald durch die Nutzung des neuen Trading Bots von Snorter schützen.

So schützt Snorter Anleger jetzt vor Abzocke

Snorter ist ein auf Telegram nutzbarer Trading Bot, der Anlegern zahlreiche Vorteile bietet. Neben praktischen Funktionen wie Limit Orders, Stop Losses oder Take Profits, ist aber auch ein Smart Contract Scanner integriert, der Coins mit verdächtigem Smart Contract Code mit hoher Trefferquote ausfiltert. Das schützt Anleger vor teuren Fehlern, während die anderen Funktionen einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern ermöglichen, um so effizienter zu traden. Daher dürfte der Trading Bot von Snorter schnell zu den beliebtesten Bots am Markt aufsteigen. Vor allem, da auch die Gebühren niedriger sind als bei der Konkurrenz.

(Snorter erhöht in wenigen Stunden seinen Vorverkaufspreis – Quelle: snortertoken.com)

Snorter kommt mit dem $SNORT-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und sich als einmalige Gelegenheit für Investoren erweisen könnte. Schon während des Presales finden regelmäßig Preiserhöhungen statt, was für Anleger, die vorher einsteigen, allerdings ein großer Vorteil sein könnte. Denn mit jeder Preiserhöhung erhalten alle, die bereits $SNORT-Token besitzen, einen Buchgewinn.

Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die vor allem am Anfang noch hohe Renditen ermöglicht, wenn noch nicht so viele $SNORT-Token im Staking-Protokoll gebunden sind. Aktuell liegt die APY (jährliche Rendite) bei mehr als 150 Prozent, was Anlegern bis zum Launch eine weitere Möglichkeit gibt, um Rendite zu erzielen. Aufgrund der hohen Nachfrage während des Vorverkaufs und des innovativen Bots, der sich am Markt schnell durchsetzen könnte, gehen Analysten davon aus, dass der $SNORT-Kurs nach dem Launch schnell um das 10- bis 20-fache steigen könnte.

