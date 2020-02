Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Litecoin, Ethereum & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 10.137,44 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 10.347,37 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs fiel auf 462,10 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 474,98 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum zeigt sich bei 261,14 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 265,92 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Donnerstag auf 78,69 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 81,32 US-Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs notiert am Donnerstag bei 0,3102 US-Dollar. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,3053 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs fiel auf 0,0688 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0690 Dollar gelegen hatte.

Heute fiel der Monero-Kurs auf 90,68 US-Dollar. Damit verringerte sich der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 94,80 US-Dollar.

Der IOTA zeigt sich bei 0,3272 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,3398 Dollar.

Der Verge-Kurs notiert am Donnerstag bei 0,0051 US-Dollar. Damit rutschte der Verge-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,0053 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar ist am Donnerstag auf 0,0817 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 0,0813 US-Dollar beziffert.

Der NEM zeigt sich bei 0,0691 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,0742 Dollar.

Der Dash-Kurs fiel auf 128,80 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 133,81 Dollar gelegen hatte.

Heute fiel der NEO-Kurs auf 14,88 US-Dollar. Damit verringerte sich der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 15,02 US-Dollar.

