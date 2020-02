Neue Kryptowährung: Car Token ermöglicht die Teilhabe an luxuriösen Oldtimern

Luxus Oldtimer für Jedermann

Wenn sie schon immer Teilhaber eines Luxus Oldtimers sein wollten, ergibt sich möglicherweise in geraumer Zeit eine Gelegenheit. Denn die in den Seychellen residierende Kryptobörse MERJ Exchange Ltd. und die Plattform CurioInvest, welche aus Lichtenstein stammt, arbeiten in Kooperation an dem sogenannten Car Token. Eine Kryptowährung dessen Wert auf Luxus-Oldtimern beruht. Investoren sollen im Falle von Wertsteigerung und profitablen Verkäufen der Karossen, anteilig entlohnt werden.

Die Unternehmen begründen öffentlich ihr Projekt damit, dass man Luxuskarossen für ein breiteres Spektrum von Investoren zugänglich machen wolle. "So kann eine Person in Uganda leben, der es hierdurch ermöglicht wird in ein seltenes Auto zu investieren, welches in Stuttgart untergebracht ist und von einer Liechtensteiner Firma ´tokenisiert‘ wurde", erklärt Jim Needham von MERJ in einem Telefoninterview mit Bloomberg.

Vorerst besteht der Warenkorb des Tokens aus einem 1,1 Millionen US-Dollar wertvollen Ferrari, doch in naher Zukunft soll die Basis der Kryptowährung auf 500 seltene Autos im Gesamtwert von über 200 Millionen US-Dollar ausgeweitet werden.

Car Token als Sammelobjekt

"Wenn man sich Kunst und Sammlerstücke ansieht, hat man sie historisch als sichere Zufluchtsorte angesehen. Sie werden von sehr wenigen gehalten und durch die Einführung einer anderen Technologie ermöglichen wir es wirklich jedem, von den Merkmalen oder Eigenschaften zu profitieren, die die Anlageklasse als Ganzes definiert", erklärt Fernando Verboonen, Geschäftsführer von CurioInvest, im Interview mit Bloomberg.

Die Vorzüge des Car Token seien die strenge Regulierung und durchdachte Zusammenstellung, fügt Verboonen hinzu.

Zudem wird der Car Token möglicherweise für Wertsteigerungen der jeweils verbrieften Modelle führen. Damit erhalten Investoren des Car Token Teilgewinne, sofern die unterliegende Luxuskarosse verkauft wird. Außerdem wird versprochen, dass "jedes Fahrzeug, das mehr als 20 Prozent im Wert steigt, automatisch von CurioInvest verkauft wird, damit die Anleger Gewinne ausgezahlt bekommen", so liest es sich auf der Webseite des Anbieters.

Demnach ist der Car Token kein klassischer Stablecoin, sondern vielmehr ein Wertpapier-Krypto, der durch die Finanzaufsicht geprüft und genehmigt wurde.

Keine Investment ist ohne Risiko

Investoren des Car Token wird es zwar nicht möglich sein eines der Fahrzeuge selber fahren zu dürfen, dafür bietet das Krypto ihnen die Möglichkeit in mehrere Raritäten gleichzeitig investieren zu können. Anleger können "in die virtuelle Garage ihrer Träume investieren […], die an die echten Wagen angebunden ist", kommentiert Verboonen.

Außerdem arbeitet CurioInvest daran, Liveübertragungen der Karossen möglich zu machen und jedem Investor die Besichtigung der Fahrzeuge zu ermöglichen. Um das Gefühl des Teilhabers noch intensiver zu gestalten, sollen Events organisiert werden, auf welchen Anleger mit vergleichbaren Fahrzeugen fahren können.

Das Car Token-Investment ist trotz aller Regularien und dem Zusatzangebot natürlich nicht von allen Risiken befreit. "Der Wert einer Investition hängt vom Markt ab und deshalb kann es in beide Richtungen zu Schwankungen kommen. Solange der Wert eines Fahrzeuges beim Weiterverkauf seine Instandhaltungskosten übertrifft, wird ein Gewinn erzielt. Da es sich jedoch um Privatverkäufe handelt, gibt es keinerlei Garantie, dass der gewünschte Preis tatsächlich bezahlt wird", klärt Verboonen.

Demnach sollte die nostalgische Aura des Car Token nicht über Fakten einer klassischen Investition hinwegtäuschen. Die zugrundeliegenden Fahrzeugpreise werden von der Wirtschaft und finanziellen Situation des Halters ebenso, wie vom Zustand des Vehikels beeinflusst. Es gelten somit dieselben Regeln wie bei allen Finanzanlagen.

