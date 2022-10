Kryptowährungen im Fokus: Regulierung könnte für Preisverdopplung beim Bitcoin sorgen

• Wachstum durch Regulierung• Institutionelle Anleger wollen regulatorische Sicherheit• CFTC als Kontroll-Organ im Kryptomarkt

Der Ruf nach einer Regulierung von Bitcoin, Ethereum und Co. wird lauter. Die für die Kontrolle des Kryptomarktes zuständige Behörde wird aller Voraussicht nach in den USA die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sein. Der Vorsitzende der CFTC sieht in einer Regulierung die Chance auf deutliche Zuwächse im Kryptomarkt.

Rostin Behnams zentrales Argument für eine Regulierung ist, dass Wachstum nur durch Regulierung möglich sei. Institutionelle Investoren würden sich nur in den Kryptomarkt vorwagen, wenn dieser eine regulierte Struktur und damit eine gewisse Sicherheit und Kontrolle aufweise. "Nicht-Banken [Krypto]-Institutionen gedeihen durch Regulierung, sie gedeihen durch regulatorische Sicherheit, sie gedeihen durch gleiche Wettbewerbsbedingungen, [...] weil sie die klügsten, die schnellsten und die am besten ausgerüsteten sind", äußerte Rostin Behnam in einer Gesprächsrunde an der NYU School of Law.

Bislang stehen der CFTC keine Kontroll- oder Überwachungsmechanismen für den Kryptomarkt zur Verfügung. Seiner Behörde fehlten bislang die Mittel für eigenständige Ermittlungen, bemängelte Rostin Behnam. Die bislang verfolgten 60 Fälle seien ausschließlich auf Aussagen von Whistleblowern und Beschwerden zurückzuführen.

Krypto-Regulierung in den USA

Im derzeit als überparteilichen Entwurf vorliegenden Kryptoregulierungsgesetz ist die CFTC als zuständiges Organ vorgesehen. Spotmärkte sowie die Registrierung von Krypto-Trading-Unternehmen würden dann ihrer Kontrolle unterliegen. Der Vorsitzende der CFTC begrüßte den Gesetzesentwurf, fügte aber hinzu, dass der derzeitige Haushalt der Behörde daraufhin angepasst werden müsse. Derzeit werden Kontrollaufgaben sowohl von der CFTC als auch von der SEC, der US-Börsenaufsicht, wahrgenommen.

