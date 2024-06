Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

08.06.24 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:41 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,23 Prozent auf 69.503,37 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 69.343,52 US-Dollar gehandelt worden war. Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Bitcoin Cash um 0,84 Prozent auf 482,33 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 478,29 US-Dollar gemeldet wurde. Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,59 Prozent auf 3.701,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.679,14 US-Dollar wert. Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert -0,02 Prozent auf 80,11 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 80,12 US-Dollar an der Tafel standen. Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,5004 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,4461 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4500 US-Dollar. Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 6,18 Prozent auf 163,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 153,90 US-Dollar wert. Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2209 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2191 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0057 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0056 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1003 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,0997 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0204 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0216 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Dash um -1,48 Prozent auf 27,59 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 28,01 US-Dollar gemeldet wurde. Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -0,19 Prozent auf 14,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 14,08 US-Dollar wert.

