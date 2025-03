Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Im Minus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -0,30 Prozent schwächer bei 85.883,68 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 86.143,05 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Bitcoin Cash um -2,02 Prozent auf 377,82 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 385,62 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.181,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,84 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.199,53 US-Dollar).

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert -1,30 Prozent auf 100,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 102,30 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,324 US-Dollar am Vortag auf 2,327 US-Dollar nach oben (0,12 Prozent).

Daneben steigt Cardano um 0,85 Prozent auf 0,8113 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8044 US-Dollar.

Nach 220,51 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagvormittag um -0,46 Prozent auf 219,51 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Verluste in Höhe von -1,75 Prozent auf 0,1930 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1964 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0052 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2790 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0202 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0205 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -2,30 Prozent auf 23,52 US-Dollar. Gestern war Dash noch 24,07 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt NEO um -1,80 Prozent auf 8,582 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,740 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net