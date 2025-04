Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 1,89 Prozent auf 77.741,20 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 76.295,96 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,47 Prozent auf 275,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 268,84 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,82 Prozent auf 1.483,71 US-Dollar, nach 1.471,59 US-Dollar am Vortag.

Nach 68,99 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochvormittag um 2,50 Prozent auf 70,72 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ripple-Kurs um 2,09 Prozent auf 1,828 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,791 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird Cardano bei 0,5762 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,5573 US-Dollar).

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,18 Prozent auf 195,29 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 194,95 US-Dollar wert.

Nach 0,1432 US-Dollar am Vortag ist der IOTA-Kurs am Mittwochvormittag um 5,52 Prozent auf 0,1511 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0037 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2234 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2206 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0145 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Nach 18,97 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Mittwochvormittag um 3,79 Prozent auf 19,69 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht NEO um 4,44 Prozent auf 5,397 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 5,167 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net