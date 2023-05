MAKE Europe: Happy Pizza Day

Am 22. Mai 2010 wurde eine geschichtsträchtige Transaktion in der Bitcoin-Welt durchgeführt. Ein gewisser Laszlo Hanyecz kaufte in Florida zwei Pizzen für 10.000 Bitcoins. Schon damals kam es zu einer transatlantischen Zahlung: ein Intermediär in London half kräftig mit.

Start der dezentralen Weltwirtschaft

Die Transaktion lief wie folgt ab:

Laszlo Hanyecz, der die Pizzen kaufen wollte, postete ein Angebot im Bitcointalk-Forum, in dem er 10.000 Bitcoins für Pizzen anbot. Ein anderer Benutzer aus dem Forum, der in London lebte, erklärte sich bereit, die Bestellung für Laszlo aufzugeben und die Pizzen von Papa John's Pizza in den USA zu kaufen. Der Londoner Benutzer kontaktierte die Pizzeria telefonisch und bestellte die gewünschten Pizzen im Auftrag von Laszlo. Dabei klärte er Details wie die Adresse für die Lieferung und die Bezahlung. Schätzungsweise zahlt er rund $30 inklusive Trinkgeld. Laszlo fasste Vertrauen und überwies die vereinbarten 10.000 Bitcoins an den Londoner Benutzer. Sobald die Bestellung aufgegeben war und die Pizzen geliefert wurden, informierte der Londoner Benutzer Laszlo darüber.

Die Pizzen wurden von Papa John's Pizza in Jacksonville, Florida, in den USA, geliefert. Der genaue Belag der Pizzen, die Laszlo Hanyecz bestellt hatte, ist nicht spezifisch dokumentiert. In seinem Beitrag im Bitcointalk-Forum erwähnte er lediglich, dass es sich um "zwei große Pizzen" handelte. Es ist üblich, dass bei Papa John's Pizza verschiedene Beläge wie Pepperoni, Pilze, grüne Paprika, Zwiebeln, Oliven und Käse zur Verfügung stehen.

Wenn wir den aktuellen Wechselkurs von Bitcoin zu Euro von 24.866 Euro pro BTC verwenden, können wir den Wert von 10.000 BTC in Euro berechnen. Demnach wäre der heutige Wert von 10.000 BTC etwa 248.660.000 Euro. Eine Menge Pizza. Niemand konnte ahnen, dass diese Transaktion einen besonderen Platz in der Geschichte einnehmen würde.

Gratis Pizza im Wert von mehr als $500.000

Um diesen Startpunkt der dezentralen Weltwirtschaft zu feiern, gibt es heute an vielen Orten gratis Pizzas von Pizza DAO. Das Projekt PizzaDAO verteilte zum Pizza Day in den Vorjahren bereits weltweit gratis Pizzen von mehr als $800.000. Auch in diesem Jahr gibt es zum PizzaDay wieder viele Aktionen.

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.

Bildquellen: MAKE Europe GmbH