Aus diesen Gründen notiert der Eurokurs wenig bewegt

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1096 US-Dollar. Sie notierte damit in etwa auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte feiertagsbedingt keinen Referenzkurs fest. Am Dienstag hatte dieser bei 1,1080 (Montag: 1,1075) Dollar gelegen. Der Dollar hatte damit 0,9025 (0,9029) Euro gekostet.

Dem Devisenmarkt fehlt es weiter an Impulsen. Marktbewegende Konjunkturdaten sind Mangelware, lediglich in den USA wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der abgelaufenen Woche mit einem leicht negativen Unterton veröffentlicht. In der Eurozone ruht wegen des zweiten Weihnachtsfeiertages weiter der Handel an den Kapitalmärkten. In den USA läuft das Geschäft hingegen schon wieder normal. Allerdings sind auch dort die Umsätze unterdurchschnittlich, zahlreiche Händler und Anleger sind im Urlaub oder haben die Bücher bereits geschlossen.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro am Dienstag auf 0,85533 (0,85708) britische Pfund, 121,19 (121,18) japanische Yen und 1,0878 (1,0870) Schweizer Franken festgelegt. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde zuletzt in New York mit 1511 Dollar gehandelt. Das war gut 11 Dollar mehr als am Dienstag.

/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: pogonici / Shutterstock.com, Denis Vrublevski / Shutterstock.com