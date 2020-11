Krypto-Trust auf Erfolgskurs: Grayscale Bitcoin Trust überschreitet Vermögen von 500.000 Bitcoins

• Grayscale Bitcoin Trust mit mehr als 500.000 Bitcoins• Rekordverdächtiges Ergebnis in Q3• Ethereum Trust legt ebenfalls zu

Grayscale Bitcoin Trust erreicht Meilenstein

Der auf Kryptowährungen spezialisierte Fondsmanager Grayscale hat in seinem Grayscale Bitcoin Trust nun mehr als 500.000 Bitcoins angehäuft, wie das Unternehmen am 16. November über seinen Twitter-Account bekanntgab.

Das gesamte Volumen an im Trust enthaltenen Bitcoins entspricht damit einem Wert von 10,163 Milliarden US-Dollar (Stand 25. November 2020). Laut Daten von Statista sind derzeit etwa 18,53 Millionen Bitcoins im Umlauf. Grayscale hält damit also mindestens 2,69 Prozent an der Marktkapitalisierung der beliebtesten Kryptowährung. Das Kryptoportal "Cointelegraph" weist allerdings darauf hin, dass das Analyseunternehmen Chainalysis von 3,7 Millionen verlorenen Bitcoin ausgeht, sodass Grayscales Anteil am Gesamtvolumen sogar noch höher ausfallen könnte.

Relativ sichere Anlage im Kryptohandel

Der Bitcoin Trust wurde bereits am 25. September 2013 eingeführt, wobei Grayscale diesen im aktuellen Jahr besonders stark erweitert hat. Anfang November gab das Unternehmen etwa an, für seinen Trust mit 15.907 Bitcoin den größten wöchentlichen Zufluss aller Zeiten verzeichnet zu haben. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Grayscale wirbt damit, nicht nur das erste öffentlich notierte Bitcoin-Anlageprodukt, sondern auch das erste digitale Währungs-Anlageprodukt bereitzustellen, das denselben Status erhielt wie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registrierte Unternehmen. "Grayscale Bitcoin Trust [...] ermöglicht es Anlegern, ein Engagement in BTC in Form eines Wertpapiers zu erwerben und gleichzeitig die Herausforderungen des direkten Kaufs, der Lagerung und der Verwahrung von BTC zu vermeiden", so Grayscale auf seinem Internetauftritt. Für Anleger wird eine jährliche Gebühr von zwei Prozent fällig, laut "Cointelegraph" übersteige der Kaufwert des Trusts außerdem den tatsächlichen Bitcoin-Wert. Somit komme der Trust für Grayscale-Kunden zwar teurer zu stehen als ein individuelles Investment in die Kryptowährung, sei aber auch mit einer größeren Sicherheit und weniger Aufwand verbunden.

Bitcoin Trust sorgt für rekordverdächtiges Quartalsergebnis

Erst im Oktober veröffentlichte das Unternehmen außerdem seine jüngsten Quartalszahlen. "Im dritten Quartal 2020 nahm Grayscale 1,05 Milliarden US-Dollar in seine Anlageprodukte auf und verzeichnete damit den größten Kapitalzufluss in einem einzigen Quartal in der Geschichte des Unternehmens", so der Fondsmanager in einer Pressemitteilung. "Seit Jahresbeginn haben die Investitionen in die Grayscale-Produktfamilie 2,4 Milliarden US-Dollar überschritten, was mehr als doppelt so viel ist wie der kumulative Zufluss von 1,2 Milliarden US-Dollar in die Produkte im Zeitraum 2013 bis 2019. Mit Einnahmen von 719,3 Millionen US-Dollar und einem Wachstum des verwalteten Vermögen um 147 Prozent stach der Bitcoin Trust im vergangenen Quartal aus dem Grayscale-Portfolio besonders hervor.

Weitere Krypto-Trusts im Grayscale-Portfolio

Neben dem Bitcoin Trust unterhält Grayscale auch Anlageprodukte für die Kryptowährungen Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Horizen, Litecoin, Stellar, Ripple und Zcash. Mit dem Digital Large Cap Fund bietet der Fondsmanager aber auch einen diversifizierten Korb an Kryptowährungen an, der 77,2 Prozent Bitcoins, 13,9 Prozent Ethereum, 6,3 Prozent XRP, 1,4 Prozent Bitcoin Cash und 1,2 Prozent Litecoins enthält (Stand 25. November 2020).

Grayscales Ethereum Trust konnte 2020 ebenfalls deutlich zulegen und umfasst jetzt Ethereum im Wert von 1,17 Milliarden US-Dollar. Dies entspreche laut "Cointelegraph" etwa 2,24 Prozent des gesamten Handelsvolumens der Bitcoin-Schwester. Insgesamt sitzt Grayscale auf Kryptowährungen im Wert von 12,2 Milliarden US-Dollar.

