Modernstes-Move-to-Earn-verkauft-im-Presale-fast-50-%-in-72-Stunden

Nur wenige Vorverkäufe konnten in diesem Jahr in so kurzer Zeit eine so beachtliche Menge an Token verkaufen. Allerdings handelt es sich bei FightOut auch um keine gewöhnliche Move-to-Earn-Kryptowährung. Denn sie setzt gleich mehrfach neuartige Maßstäbe und stellt die bisherige Konkurrenz damit beeindruckend in den Schatten. Warum immer mehr Analysten von einer beispiellosen Zukunft für das ambitionierte Projekt ausgehen und was man bei einem Investment bedenken sollte, wird in diesem Beitrag ausführlich behandelt.

Jetzt rechtzeitig in FightOut investieren!

Rekordverdächtige Verkäufe im FightOut Presale

Nach noch nicht einmal 48 Stunden konnte das innovative M2E-Projekt rund 1 Drittel aller Coins verkaufen. Gerade einmal weitere 24 Stunden später sind es nun schon annähernd 50 % der Token. Die Gründe für die außergewöhnlich hohe Nachfrage liegen neben den gleich vorgestellten Punkten auch in dem besonders attraktiven Presaleangebot.

Innerhalb des Vorverkaufs können die Token für einen Preis von 0,01665002 US-Dollar erworben werden. Jedoch erhalten frühe Anleger gleich mehrere Boni, wenn sie dafür bestimmte Bedingungen erfüllen. So werden die Investoren für höhere Investmentsummen von 500 bis 50.000 US-Dollar mit zusätzlichen Coins im Umfang von 10 bis 25 % belohnt.

Aber auch durch eine temporäre Sperre der Token von 6 bis 24 Monaten können sich Anleger weitere 10 bis 25 % Bonus sichern. Besonders vorteilhaft an diesem Angebot ist, dass sich die Rabatte auch kombinieren lassen. In diesem Falle werden die beiden Boni einfach addiert, sodass frühe Kryptoinvestoren bis zu 50 % mehr Coins erhalten.

Der Haken an diesem äußert attraktiven Angebot ist jedoch, dass es nur für eine begrenze Menge der $FGHT-Token angesetzt ist. So können lediglich noch Coins im Wert von 2,885 Mio. US-Dollar mit den Boni erhalten werden.

Anschließend setzt die nächste Vorverkaufsphase der zweiten Stufe ein. Dann behält sich das Team sogar die Option vor, dass außerdem die Preise für die Coins noch weiter angehoben werden. Somit ist es auch verständlich, dass sich viele Interessierte noch rechtzeitig das lukrative Angebot sichern wollen.

Über den Presale stehen 60 % aller Token zum Kauf zur Verfügung. Weitere 30 % können noch in Abhängigkeit von den Boni geschürft werden. Dabei soll FightOut insgesamt auf bis zu 10 Mrd. Token kommen.

Jetzt Vorteilsangebot von FightOut-Presale sichern!

Welche Probleme gelöst und welcher Nutzen gegeben wird

Das besonders motivierte Team von FightOut hat alle Probleme ihrer Branchen aufmerksam herausgefunden und bietet dafür eindrucksvollste Lösungen. Um welche es sich dabei genau handelt, wird in diesem Abschnitt näher erläutert:

Wie aus Sportmuffeln künftig Sportsüchtige werden

Bisher haben die meisten Kunden aus Fitnessstudios hohe Vorsätze, bekommen jedoch in 80 % der Fälle bereits nach 5 Monaten ihre Probleme mit der Einhaltung dieser. Die nachlassende Motivation ist dabei durch unterschiedliche Gründe zu erklären.

Förderliche Community-Effekte im Sport

Einerseits gibt es in Fitnessstudios meist nur wenig gemeinschaftliche Aspekte. Durch diese entsteht jedoch Verpflichtung, Unterhaltung, Wettbewerb und mehr, was sich wiederum förderlich auf die Motivation auswirkt wie bei anderen Gemeinschaftssportarten. All dies ist in FightOut geboten und außerdem sind auch Wetten auf Duelle möglich.

Motivation durch Belohnungen anstelle von Verlusten

Ebenfalls förderlich wirken sich Investitionen aus. Denn durch diese entsteht eine Verpflichtung, da es sich ansonsten um ein Fehlinvestment handeln würde. Daher wird kostenpflichtigen Seminaren auch eher nachgegangen als beispielsweise kostenlosen Videos auf YouTube, obwohl sie oft dieselben Informationen bieten. Bei FightOut erhalten die Nutzer hingegen durch ein Investment die Chance, dass sie durch sportliche Leistungen Belohnungen verdienen. Somit sind sie auch finanziell motiviert sich anzustrengen, damit aus einem Verlust ein Gewinn wird.

Jetzt in besten Move-to-Earn-Coin investieren!

Wie aus langweiligem Sport ein Action-Abenteuer wird

Einen besonders innovativen Schritt möchte FightOut mit dem eigenen Sport-Metaverse und der Gamifizierung gehen. Durch dieses sollen monotone und langweilige Sportarten noch wesentlich unterhaltsamer und fesselnder gestaltet werden. Beispielsweise sind vergleichbar mit Nintendo Ring Fit und Pokémon Go Augmented-Reality-Elemente möglich. Somit kann aus einem Yoga-Workout oder dem Jogging schnell einmal ein Abenteuer mit Kampf gegen Monster werden. Dabei bietet FightOut die ersten Fitnessstudios und -App mit einer Anbindung an das Web3 und Metaverse.

Interdisziplinäre Move-to-Earn-Anwendung für alle Sportarten

FightOut kann sich besonders vorteilhaft gegenüber seiner Konkurrenz positionieren. Denn das Projekt richtet sich gleich an mehrere Sportarten der unterschiedlichen Disziplinen. Zu diesen zählen unter anderem Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, HiiT, Yoga und viele mehr. Somit könnte sich FightOut zum neuen Standard für Wettkämpfe entwickeln. In diesem Zusammenhang werden den Nutzer unter anderem Turniere, Duelle und Herausforderungen geboten. Diese wurden mit Profisportlern und Coaches gemeinsam entwickelt, um eine bestmögliche Qualität sicherzustellen.

Jetzt in beste Wettkampf-App investieren!

Eliminierung der Hürden bei der Verbreitung von M2E

Nach einer umfangreichen Marktanalyse konnte das Team die Schwachstellen der bisherigen Move-to-Earn-Projekte ausfindig machen. Diese benötigen meist besonders hohe Investments in NFTs mit zufälligen Eigenschaften. Allerdings werden durch diesen weniger sinnvollen Ansatz vor allem viele potenzielle Nutzer von dem Gebrauch abgehalten. Aus diesem Grunde verwendet FightOut auch seelengebundene NFTs, welche mit Softcaps und anderen NFTs langsam aufgerüstet werden können. Insgesamt legt das Team dabei größeren Wert darauf, dass es eine möglichst große Gruppe an Sportlern nutzen kann und sich das Projekt somit wesentlich leichter verbreiten kann.

Vollumfängliche und professionellste Auswertung aller Metriken

Neben den sportlichen Leistungen, welcher über den Avatar öffentlich einsehbar sind, können jedoch noch eine Vielzahl weiterer gesundheitlicher Parameter in der Anwendung erfasst werden. So können auch Informationen über beispielsweise die Ernährung und das Schlafverhalten ausgewertet werden. Auf diese Weise lassen sich noch wesentlich bessere Resultate und Analysen erzielen, damit die Sportler leichter zu neuen Höchstleistungen kommen.

Jetzt in Zukunft der M2E investieren!

Hightech-Fitnessstudios der Zukunft

Ein wesentlich effektiveres Training sollen die modernsten Fitnessgeräte im Zusammenhang mit speziellen Sensoren ermöglichen. Diese können die sportlichen Daten besonders effizient erfassen und automatisch an die Blockchain überliefern. Dafür soll von FightOut eine eigene Fitnessstudio-Kette sowie Gyms von Affiliatepartnern sorgen. Innerhalb dieser werden auch viele weitere Vorteile geboten wie Übungsräume, Filmstudios, Co-Working-Spaces, Healthbar, Communitytreffen und vieles mehr. Allerdings lässt sich die Anwendung auch von zuhause aus Nutzen, sodass sich leichter Personen von der ganzen Welt der Bewegung anschließen können.

Umfangreiche Einnahmeströme

Über FightOut werden mit verschiedenen Einkommensströmen Einkünfte erzielt. Somit ist das Projekt etwas diversifizierter aufgestellt, sodass die langfristige Überlebenschance wesentlich höher ist als bei einseitigen Projekten. So stehen in FightOut auch Seminare, Coachings, Shopverkäufe, NFTs, Filmstudios, Co-Working-Spaces, Teilnahmegebühren für Turniere und vieles mehr zur Verfügung.

Individuelles Training wie vom Proficoach

In traditionellen Fitnessstudios gibt es nur allgemeingültige Trainingspläne, welche jedoch nicht auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Somit kommt es leicht zu einem unausgewogenen Training, langfristigen Beeinträchtigungen, muskulären Dysbalancen und ungenutztem körperlichen Potenzial. Mithilfe von FightOut hingegen soll jeder so personalisiert und effektiv wie unter Anweisung eines Proficoaches trainieren können.

Jetzt in fortschrittlichste Fitness-App investieren!v