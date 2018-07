Milliardär Marc Lasry mit konservativer Bitcoin-Prognose

Bitcoin mit knackigem Hoch

Nach wochenlanger Flaute gibt es wieder positive Preisentwicklungen bei der Kryptowährung der ersten Stunde. Nachdem der Bitcoin vor kurzem seinen tiefsten Stand seit acht Monaten erreicht hatte, legte dieser im Verlauf der Vergangenen Woche um rund 15 Prozent zu. Dies führte dazu, dass sich das Volumen fast verdoppelte und die Kryptowährung einen neuen Höchststand seit Ende Mai erreichte. Viele Experten sehen den Bitcoin in einer aufkommenden Rallye-Laune. Neben technischen Gründen sahen Experten auch Annäherungen an den Kryptobereich, zum Beispiel durch BlackRock als Zeichen für eine weiter positive Preisentwicklung.

Weiterer Bitcoin-Anstieg prognostiziert

Deutlich bullish zeigte sich kürzlich auch Hedgefonds-Manager Marc Lasry, der in einem Interview bei Squawk-Box, dem Pre-Market-Nachrichtenprogramm auf CNBC, dem Bitcoin sogar einen Preissprung bis auf 40.000 US-Dollar zutraute. Im Gegensatz zu anderen Experten, die mehrere Hunderttausend US-Dollar prognostizieren, gibt Lasry damit noch eine verhältnismäßig konservative Prognose ab. Der Mitbegründer der Avenue Capital Group begründet seine positive Kurseinschätzung mit der fortschreitenden Kommerzialisierung, der Öffnung weiterer Märkte für Kryptowährungen und somit auch der Vereinfachung des Handels. Dabei werde laut Lasry der Bitcoin diejenige Währung sein, die jeder haben möchte. Seiner Meinung nach, könnten Investoren in den nächsten drei bis fünf Jahren das Fünf- bis Zehnfache ihres Einsatzes erzielen. Zurzeit hat der Milliardär, nach eigenen Angaben, zirka ein Prozent seines Privatvermögens in Bitcoin investiert.

Redaktion finanzen.net

