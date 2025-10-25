Nach Begnadigung: Treffen zwischen Binance-Gründer CZ und Trump?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es geht langsam aber sicher wieder bergauf am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs ist auf über 110.000 Dollar gestiegen und nun wird sich zeigen, ob die psychologisch wertvolle Marke diesmal hält. Während Krypto-Investoren noch unsicher sind, wie es in naher Zukunft weitergehen könnte, dürfte ein großer Name aus der Branche Grund zum Feiern haben. Die Rede ist von Binance-Gründer CZ, der von US-Präsident Trump in dieser Woche begnadigt wurde. Nun könnte sogar ein Treffen bevorstehen.

CZ feiert Begnadigung

Changpeng Zhao (CZ) ist einer der einflussreichsten Menschen am gesamten Kryptomarkt. Zwar lebt der Markt von Dezentralität, allerdings hat CZ mit Binance eine zentralisierte Kryptobörse geschaffen, die inzwischen enormen Einfluss hat. Als größte Kryptobörse der Welt entscheidet das Unternehmen darüber, welche Coins durch die Decke gehen, weil sie dort ins Programm genommen werden, und welche es schwer haben werden, Käufer zu finden, weil sie nicht bei Binance gelistet werden.

Mit der BNB Smart Chain und dem $BNB Coin hat Binance sowohl eine eigene Blockchain als auch einen dazugehörigen Coin ins Leben gerufen und da CZ mehr als die Hälfte dieser Coins hält, ist er auch Multimilliardär. Allerdings musste er im letzten Jahr als CEO der Börse zurücktreten und eine Haftstrafe von 4 Monaten antreten. Nun wurde er allerdings von Trump begnadigt, sodass er der Tätigkeit bei Binance theoretisch wieder nachgehen könnte.

BREAKING: Donald Trump has granted a pardon to CZ, per WSJ. pic.twitter.com/pSzQo7ge4B — CoinDesk (@CoinDesk) October 23, 2025

CZ hat in der Vergangenheit zwar betont, dass er mit der Börse abgeschlossen hat, die Begnadigung eröffnet allerdings ganz neue Möglichkeiten. Damals standen unter anderem Vorwürfe wegen des Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz, Veruntreuung von Kundengeldern und Marktmanipulation im Raum. Das Unternehmen hat eine Geldstrafe von mehr als 4 Milliarden Dollar gezahlt und CZ wurde es verboten, weiterhin bei Binance aktiv zu sein. Das ist nun Geschichte.

Steht ein Treffen bevor?

In seinem Statement zur Begnadigung erwähnt US-Präsident Trump, dass er verwundert sei, dass er Changpeng Zhao bisher noch nie getroffen habe, obwohl dieser so viel für den Kryptmarkt getan habe. Der Binance-Gründer teilt diese Worte nun auf X und fügt an, dass er Trump tatsächlich noch nie getroffen habe und dieses Treffen vielleicht nachgeholt werden könnte.

President Trump said he believes he hasn’t met me yet, which is true.



Would be my honor to some day.



President Trump and Satoshi. Might be the same person. https://t.co/TWQm3rjwK5 — CZ BNB (@cz_binance) October 24, 2025

CZ würde sich geehrt fühlen, Trump eines Tages zu treffen. So abwegig ist das auch nicht, da sich das Weiße Haus bereits einige Größen des Kryptomarktes für Beratungszwecke geangelt hat, um die USA zum Kryptozentrum der Welt zu machen. Das macht deutlich, dass Trump noch lange nicht fertig ist und der Bitcoin-Kurs auch im kommenden Jahr noch enormes Potenzial hat, auch wenn viele Analysten davon sprechen, dass 2026 ein Bärenmarkt kommt.

Die Chancen stehen gut, dass es auch im kommenden Jahr für Bitcoin bergauf geht und das würde auch einige Altcoins weiter antreiben. Aktuell ist es vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER), der durch die Decke geht und hier halten Experten einen Kursanstieg um mehr als das 20-fache für möglich.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Steht Bitcoin Hyper vor der Mega-Rallye?

Viele Analysten sehen in Bitcoin Hyper eines der spannendsten Projekte der aktuellen Marktphase. Der Grund dafür ist die Entwicklung einer eigenen Layer-2-Technologie, die auf den Vorteilen von Solana aufbaut und diese zu Bitcoin bringt. Diese Erweiterung soll Bitcoin nicht nur schneller und kostengünstiger machen, sondern auch erstmals den Zugang zur Welt der dezentralen Finanzanwendungen ermöglichen.

Bisher hatten Bitcoin-Investoren keine Möglichkeit, Zinsen durch Staking oder Lending zu verdienen, wie es bei neueren Blockchains wie Solana oder Ethereum längst Standard ist. Durch die Hyper Chain wird sich das ändern. Nutzer können ihre Bitcoin auf die neue Layer 2 übertragen und dort DeFi-Funktionen nutzen, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks aufzugeben. Für viele Experten ist das ein echter Meilenstein, der Bitcoin völlig neue Anwendungsbereiche erschließt.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der zugehörige $HYPER-Token befindet sich aktuell noch im Presale, was frühen Anlegern eine außergewöhnliche Einstiegschance bietet. Das starke Interesse spricht für sich. Fast 25 Millionen Dollar wurden bereits investiert, lange bevor der Token überhaupt an den Börsen gehandelt wird. Immer mehr Marktbeobachter halten es daher für möglich, dass Bitcoin Hyper sich nach dem Launch schnell zu einem Top 100 Projekt entwickeln und zu einem der großen Gewinner des kommenden Bullruns werden könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.