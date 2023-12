Neue Ära der Krypto-Investitionen: BlackRock und SEC im Dialog über Bitcoin ETFs

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährungsbranche könnte vor einer wichtigen Wende stehen: BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat in Zusammenarbeit mit der Nasdaq mit der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) über die Markteinführung eines auf Bitcoin basierenden Spot Exchange-Traded Fund (ETF) verhandelt. Diese Entwicklung könnte die Tür für eine neue Ära der Kryptowährungsinvestitionen öffnen, die durch institutionelle Akzeptanz und regulatorische Klarheit geprägt ist.

Vorstoß für Bitcoin ETF in den USA

In diesem Zusammenhang hat BlackRock der SEC zwei mögliche Rücknahmemodelle für seinen iShares Bitcoin Trust vorgestellt: ein Modell, das auf Sachwert-Transaktionen (in-kind) basiert, und ein weiteres, das auf Bargeld-Transaktionen (in-cash) abzielt. Diese strategischen Schritte von BlackRock und Nasdaq sind ein bedeutender Teil der Bestrebungen, die Einführung von Bitcoin ETFs in den USA voranzutreiben, und spiegeln das wachsende Interesse großer Finanzinstitutionen an Kryptowährungen wider.

BlackRock and Nasdaq Engage with SEC in Talks on Spot Bitcoin ETF Listing



In a significant development, representatives from BlackRock and Nasdaq recently held discussions with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) regarding the proposed rule for the listing of a… — AlanLe (@alanle48) November 27, 2023

Die Diskussionen über Bitcoin ETFs sind in einem Stadium, in dem die SEC möglicherweise kurz vor einer Entscheidung steht. Die Geschichte der Verzögerungen und Ablehnungen in diesem Bereich lässt jedoch Raum für Spekulationen und Unsicherheit bezüglich der Reaktion der SEC-Beamten. Dieser Dialog zwischen BlackRock, Nasdaq und der SEC ist besonders bedeutsam, da er zeigt, wie etablierte Finanzakteure zunehmend versuchen, Kryptowährungen in traditionelle Finanzprodukte zu integrieren.

Neben BlackRock haben auch andere namhafte Firmen wie Fidelity, WisdomTree, Invesco Galaxy, Valkyrie, VanEck und Bitwise Anträge für Spot-Krypto-ETFs bei der SEC eingereicht, die sich derzeit in der Warteschleife befinden.

Diese kollektive Bewegung großer Finanzakteure unterstreicht das gestiegene institutionelle Interesse an der Einführung von Kryptowährungsprodukten im Mainstream-Finanzsektor. BlackRock hat bereits im Juni einen Antrag für die Listung eines Spot Bitcoin ETFs an der Nasdaq-Börse gestellt, was die Ernsthaftigkeit und das Engagement des Unternehmens in diesem Bereich unterstreicht.

Ein Blick auf den globalen Kontext

Während die Finanzwelt gespannt auf eine Entscheidung der SEC zur Zulassung von Spot Bitcoin ETFs in den USA wartet, bietet ein Blick nach Brasilien interessante Einblicke. In Brasilien sind Bitcoin ETFs bereits seit über zwei Jahren im Handel und verzeichnen eine starke Nachfrage.

Besagte ETFs haben insgesamt ein Vermögen von 96,8 Millionen US-Dollar unter Verwaltung, wobei das führende Angebot von Hashdex, der Nasdaq Bitcoin Reference Price FDI (BITH11), mit einem Vermögen von 57,8 Millionen US-Dollar und einem Marktanteil von etwa 60% dominiert. Zum Vergleich: Der größte ETF in Brasilien, der iShares Ibovespa Index (BOVA11), verwaltet 2,41 Milliarden US-Dollar und der zweitgrößte, der iShares BM&FBOVESPA Small Cap (SMAL11), 1,19 Milliarden US-Dollar.

Why are spot #Bitcoin ETFs safe in Germany, Brazil, Singapore, and not in the US?



Yes, why?



pic.twitter.com/XuS68DEBSI — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) December 8, 2021

Laut Marcelo Sampaio, CEO und Gründer von Hashdex, ist der Erfolg der Bitcoin ETFs in Brasilien auf eine pro-marktorientierte Regulierung digitaler Vermögenswerte und das wachsende Interesse großer Institutionen an diesen Produkten zurückzuführen. Die ETFs von Hashdex, einschließlich eines Krypto-Index-ETFs, der BTC, ETH und andere Kryptowährungen umfasst, haben insgesamt ein Vermögen von etwa 500 Millionen US-Dollar unter Verwaltung. Diese Daten zeigen, dass trotz der Herausforderungen in den USA, Bitcoin ETFs in anderen Märkten erfolgreich sein können und weisen auf ein potentielles großes Interesse hin, sollte die SEC eine Genehmigung erteilen.

Hashdex ist ebenfalls unter den Unternehmen, die bei der SEC Anträge für Spot Bitcoin ETFs eingereicht haben. Wie auch bei anderen Anträgen hat die SEC in der letzten Woche die Entscheidung über den Antrag von Hashdex aufgeschoben.

So ein Aufschub und die globale Perspektive deuten darauf hin, dass, obwohl die SEC vorsichtig agiert, das Interesse und die Nachfrage nach Krypto-ETFs global zunehmen. Der brasilianische Markt zeigt, dass, trotz regulatorischer Unsicherheiten in den USA, das Potential und das Interesse an Krypto-ETFs in anderen Teilen der Welt bereits realisiert werden.

Zukunftsaussichten und globale Reaktionen auf mögliche Bitcoin ETFs

Eine mögliche Einführung von Spot Bitcoin ETFs in den USA könnte weitreichende Auswirkungen auf den globalen Finanzmarkt haben. Besonders das gestiegene Interesse großer Institutionen an Kryptowährungen könnte sich verstärken, da eine Genehmigung durch die SEC ein bedeutendes Signal für die Legitimierung und Integration von Kryptowährungen in den traditionellen Finanzmarkt darstellen würde.

Nach Marcelo Sampaios Meinung, zeigt der Erfolg der Bitcoin ETFs in Brasilien, dass ein signifikantes Interesse seitens sophistizierter Investoren und großer Institutionen an Krypto-Investitionen besteht. Diese Tendenz könnte sich global weiter verstärken, sollten die USA Spot Bitcoin ETFs zulassen.

Der brasilianische Markt, auf dem Bitcoin ETFs bereits gehandelt werden, unterstreicht das Potenzial solcher Finanzprodukte. In Brasilien haben etwa ein Drittel der ETF-Investoren im letzten Jahr in Krypto-ETFs investiert. Gui Silva, ein Managing Partner bei Tagus Capital, betont, dass das Interesse an Krypto-ETFs in Brasilien auch aufgrund der relativ niedrigen Gebühren für diese Produkte stark ist.

Sollten Spot Bitcoin ETFs in den USA genehmigt werden, könnte dies eine ähnliche Dynamik in anderen Ländern auslösen und das weltweite Interesse an Krypto-Investitionen weiter steigern.

Die Entscheidung der SEC, die Anträge für Spot Bitcoin ETFs zu verzögern, weist darauf hin, dass eine sorgfältige Abwägung der Risiken und Chancen stattfindet. Dies könnte jedoch auch eine Chance für den Markt sein, sich auf eine potenzielle Zulassung vorzubereiten und Strategien für den Umgang mit diesen neuen Finanzinstrumenten zu entwickeln.

Folgende Reaktionen auf eine mögliche Genehmigung in den USA werden wahrscheinlich ein wichtiger Indikator für die zukünftige Entwicklung des Kryptomarktes sein und könnten auch die regulatorischen Rahmenbedingungen in anderen Ländern beeinflussen.

