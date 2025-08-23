Neues Bitcoin-Treasury-Unternehmen plant vor Börsengang Bitcoin-Käufe in Milliardenhöhe
25.08.25 03:29 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
91.017,5928 CHF 12,6983 CHF 0,01%
96.850,4472 EUR -11,6960 EUR -0,01%
83.946,2851 GBP -2,8490 GBP -0,00%
16.705.522,6140 JPY 4.050,1793 JPY 0,02%
113.307,7126 USD -112,5398 USD -0,10%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,03%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,05%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,02%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,23%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,06%
Mit AMBTS entsteht in Europa ein ambitioniertes Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Die Tochterfirma von Amdax will langfristig ein Prozent der gesamten Umlaufmenge an Bitcoin aufkaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch