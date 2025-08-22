Nicht Ripple: Dieser Coin hat mehr Potenzial als XRP

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt sind die Bullen wieder los. Jerome Powell hat mit seiner heutigen Rede dazu beigetragen, dass die Kurse der größten Coins wieder explodieren. Bitcoin ist auf 117.000 Dollar gestiegen, Ethereum steht kurz davor, ein neues Allzeithoch zu erreichen und auch XRP von Ripple hat ordentlich zugelegt. Allerdings gibt es einen Coin, der nun deutlich besser performen könnte als XRP.

XRP springt nach Powells Rede an

Grund zur Freude gibt es für Ripple-Investoren. XRP konnte in den vergangenen 24 Stunden um über 8 % zulegen. Auch Bitcoin ist zurück auf 117.000 Dollar gestiegen, was den gesamten Kryptomarkt wieder antreibt. Auslöser der Erholung war die Rede von Jerome Powell. Der Fed-Chef machte klar, dass Zinssenkungen schon bald kommen könnten, da der US-Arbeitsmarkt inzwischen stärker im Fokus steht als das Inflationsziel. Diese neue Ausrichtung hat die Risikobereitschaft der Anleger spürbar gesteigert.

($XRP, Bitcoin und Ethereum legen ordentlich zu – Quelle: Coinmarketcap)

Trotz der jüngsten Gewinne bleibt das Gesamtbild bei Ripple jedoch durchwachsen. Auf Monatssicht steht XRP weiterhin im Minus. Auch das Ende des langjährigen Rechtsstreits mit der SEC konnte den Kurs nicht nachhaltig antreiben. Zu groß war die Erwartungshaltung, wie man das am Kryptomarkt schon oft beobachten konnte. Wer jetzt noch in XRP investiert, sollte also nicht mit überdurchschnittlich hohen Renditen rechnen. Ganz anders sieht das allerdings beim neuen Bitcoin Hyper ($HYPER) aus. Hier überschlagen sich die Prognosen der Analysten.

Bitcoin Hyper sorgt für Aufsehen

Wer auf die ganz großen Gewinne aus ist, muss bei vielversprechenden Kryptowährungen einsteigen, bevor diese durch die Decke gehen. Aktuell ist es vor allem Bitcoin Hyper, bei dem Analysten extrem bullish sind. Das Projekt will den Kryptomarkt von Grund auf verändern und hat das Potenzial, um ein Vielfaches zu wachsen. Während für XRP eine Verdreifachung schon ein starkes Ergebnis wäre, halten Experten bei Bitcoin Hyper eine Wertsteigerung um das 30-fache für möglich.

Die bullishe Haltung gegenüber dem neuen Altcoin hat auch seine Gründe. Bitcoin Hyper verbindet die Stabilität von Bitcoin mit den technologischen Vorteilen des Solana-Netzwerks. Mit einer eigenen Layer-2-Lösung eröffnet das Projekt völlig neue Möglichkeiten. Bitcoin-Inhaber sollen ihre Coins künftig staken, verleihen oder für DeFi-Anwendungen nutzen können. Lauter Dinge, die im klassischen Bitcoin-Ökosystem bisher nicht möglich waren.

($HYPER Presale – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die Nachfrage nach dem neuen Coin explodiert bereits. Innerhalb weniger Wochen haben Investoren über 11 Millionen Dollar in $HYPER investiert. Da der Token derzeit noch im Vorverkauf zum Fixpreis erhältlich ist und dieser vor dem offiziellen Handelsstart mehrfach angehoben wird, sichern sich frühe Käufer bereits jetzt erste Buchgewinne bis zum Handelsstart an den Börsen. Sollte die Nachfrage in diesem Tempo weitergehen, halten Analysten einen Kursanstieg um das 30-fache nach Launch für durchaus realistisch. Eine Staking-Funktion sorgt zudem dafür, dass Anleger eine zusätzliche Rendite erzielen können.

