PEPE Coin explodiert! Allzeithoch voraus?

Die letzten Tage brachten dem Kryptomarkt nach der jüngsten Korrektur wieder etwas Entspannung. Innerhalb der letzten 7 Tage sind insgesamt mehr als 310 Mrd. US-Dollar in den Kryptomarkt geflossen, weshalb die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes bei fast 4 Billionen US-Dollar steht. Auffällig ist dabei, dass Bitcoin nur leichte Kursgewinne erzielen konnte.

Ein großer Teil der Zuflüsse entfiel auf große Altcoins wie Ethereum ($ETH), Solana ($SOL) oder $XRP. Doch auch der beliebte Meme-Coin $PEPE schien einiges von den Zuflüssen abbekommen zu haben, denn in den letzten 24 Stunden ist der Coin um fast 10 Prozent angestiegen und hat dabei eine wichtige Marke überschritten, was auf einen weiteren potenziellen Kursanstieg hindeutet.

(In den letzten 24 Stunden ist der Kurs von $PEPE um fast 10 Prozent angestiegen – Quelle: coinmarketcap.com)

$PEPE durchbricht wichtigen Widerstand

Der Kurs von $PEPE hat noch im Dezember 2024 ein neues Allzeithoch gebildet. Danach folgte jedoch der große Crash und $PEPE ist bis zum Tiefpunkt am 11. März um mehr als 81 Prozent gefallen. Während sich viele Coins nach einem so harten Crash nie wieder erholen, konnte $PEPE aber erneut starken Kaufdruck bilden.

Dieser hat zu einem Kursanstieg von mehr als 138 Prozent bis heute geführt. Nach einer neuerlichen, kleineren Korrektur der letzten Tage hat sich $PEPE nun wieder stabilisiert. Dabei hat nicht nur der Momentumindikator MACD ein neues Kaufsignal gebildet, sondern der Kurs konnte mit dem EMA 200 sowohl den wichtigsten gleitenden Durchschnitt als auch seinen bedeutendsten Widerstand durchbrechen.

($PEPE konnte den EMA 200 durchbrechen und auch der MACD zeigt wieder ein Kaufsignal an – Quelle: Tradingview.com)

Der Durchbruch durch den EMA 200 ist an sich schon ein stark bullishes Signal. Durch das ansteigende Volumen beim Durchbruch wird dieses allerdings noch zusätzlich verstärkt. Ebenso wie durch das Kaufsignal des MACD. Der nächste starke Widerstandsbereich liegt derzeit beim Hochpunkt vom 22. Juli dieses Jahres, bei 0,00001470 US-Dollar. Sollte $PEPE diesen durchbrechen, könnte er wieder das Allzeithoch in Angriff nehmen.

Damit hat $PEPE derzeit ein Kurspotenzial von weiteren 130 Prozent, falls der Kurs den Widerstand durchbricht. Anleger, die allerdings Coins mit x10-Potenzial suchen, sollten sich eher bei neu erscheinenden Meme-Coins umsehen. Dabei könnte der neue Trading Bot von Snorter ($SNORT) eine große Hilfe sein.

Jetzt mehr über Snorter erfahren.

So könnten Anleger mit Snorter bald höhere Gewinne erzielen

Snorter wurde mit dem Ziel entwickelt, Anleger beim Handel von Meme-Coins zu unterstützen. Dabei bietet Snorter mehrere große Vorteile. Der Trading Bot ist direkt über den Telegram-Messenger zu bedienen und erleichtert den Handel dadurch deutlich. Einerseits können Kauf- und Verkaufsorders einfach per Texteingabe auf Telegram eingegeben werden. Das ist aber erst die Spitze des Eisbergs, denn Snorter durchleuchtet auch die Smart Contract Codes der Coins, die man handeln will, genau. Dabei erkennt der Bot mit hoher Trefferquote Scam-Coins und schützt Anleger damit. Durch die zahlreichen Funktionen lässt sich der Handel mit Snorter fast schon automatisieren. Das lässt auch die Nachfrage nach dem dazugehörigen $SNORT-Token explodieren.

(Anleger investieren derzeit massiv in Snorter – Quelle: snortertoken.com)

$SNORT ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger fast 3 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Dabei wird der Tokenpreis schon während des Vorverkaufs mehrfach erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Börsen einbringt. Analysten gehen aufgrund der hohen Nachfrage davon aus, dass der $SNORT-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Eine Entwicklung, die bei $PEPE aufgrund der hohen Bewertung eher schwierig wird.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SNORT im Presale kaufen.

