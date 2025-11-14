So lohnend wäre ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren gewesen

Langfristiges Investment

Das wäre der Verdienst einer frühen Chainlink-Investition gewesen.

Chainlink kostete am 13.11.2022 6,050 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,53 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 14,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 241,32 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 141,32 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 erreichte LINK sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 10,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink liegt derzeit bei 29,48 USD und wurde am 15.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net