Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Anlage unter der Lupe

Bei einem frühen Investition in SHIBA INU hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 13.11.2024 notierte SHIBA INU bei 0,000026 USD. Bei einem SHIB-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38.744.672,61 SHIBA INU in seinem Depot. Da sich der Wert von SHIBA INU am 13.11.2025 auf 0,000009 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 361,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,85 Prozent verringert.

Am 04.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000009 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net