DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,67 -2,4%Nas22.935 +0,3%Bitcoin82.074 -4,3%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.095 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX schließt nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX schließt nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage unter der Lupe

Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingefahren hätte

14.11.25 19:43 Uhr
Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingefahren hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Investition in SHIBA INU hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0,0000 USD -0,0000 USD -1,55%
Charts|News

Am 13.11.2024 notierte SHIBA INU bei 0,000026 USD. Bei einem SHIB-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38.744.672,61 SHIBA INU in seinem Depot. Da sich der Wert von SHIBA INU am 13.11.2025 auf 0,000009 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 361,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,85 Prozent verringert.

Am 04.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000009 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com